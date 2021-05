Can Tho, Vietnam (VNA)- La ciudad survietnamita de Can Tho expresó hoy el deseo de promover los lazos con la prefectura japonesa de Hiroshima, especialmente en el campo de la protección ambiental y la adaptación al cambio climático, según el vicepresidente del Comité Popular local, Nguyen Thuc Hien.Al intervenir en la reunión en línea entre el Comité Popular de la urbe de Can Tho y el Departamento de Trabajo, Industria y Comercio de la localidad del país del Sol Naciente, Thuc Hien avisó que las mencionadas iniciativas contribuirán a profundizar la cooperación estratégica de Hanoi-Tokio en general, y entre la ciudad de Can Tho y los socios japoneses en particular.Además, en el contexto que muchas empresas japonesas tienden a trasladar los flujos de capital de inversión al Sudeste Asiático, la urbe vietnamita desea que los inversores japoneses investiguen e inviertan en numerosos sectores potenciales, tales como la tecnología de procesamiento de productos acuáticos, tecnología de la información, turismo, energía, entre otros, añadió.Por su parte, Idei Futoshi, funcionario del Departamento de Trabajo, Industria y Comercio de Hiroshima, compartió que para el 2030, la localidad nipona se centrará en invertir en los sectores de energía y medioambiente. Para 2050, reducirá las emisiones de CO2 al nivel más bajo.Por tal motivo, Hiroshima desea tener una promoción comercial más cercana y mayor intercambio con la ciudad de Can Tho , aseveró./.