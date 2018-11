Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam, 10 nov (VNA) Las autoridades de la ciudad survietnamita de Can Tho y la embajadora de los Países Bajos en Vietnam, Elsbeth Akkerman, sostuvieron una sesión de trabajo para debatir sobre el desarrollo de la agricultura de alta tecnología y la respuesta al cambio climático.



Durante el encuentro, Akkerman elogió el potencial agrícola de Can Tho y dijo que los Países Bajos quieren establecer una cooperación en el campo con la urbe.



Resaltó que los esfuerzos realizados por el gobierno local y las empresas para aumentar el valor y la calidad de los productos agrícolas atrajeron los intereses de muchas firmas holandesas, incluidas De Heus, Friesland Campina y Nova Exhibitions.



Sin embargo, indicó, los expertos holandeses descubrieron que la aplicación de los avances científicos y tecnológicos y la mecanización en la agricultura en Can Tho aún se han optimizado, por lo que los precios comerciales de los productos agrícolas se enfrentan a una disminución del 15 al 20 por ciento.



Según la diplomática, una agricultura de alta tecnología productiva y sostenible requiere el perfeccionamiento inmediato de documentos legales y políticas de tierras y atracción de inversiones, así como la planificación de las áreas agrícolas.



Enfatizó la necesidad de mejorar la competitividad de los productos agrícolas de alta tecnología, la capacitación de recursos humanos y la transferencia de tecnología a las empresas.



Además, representantes de la Embajada de los Países Bajos sugirieron trabajar con el gobierno local para conectar los negocios, los criadores y los agricultores de Can Tho con socios holandeses.



Agregaron que su país enviará a esa localidad vietnamita expertos sobre la transferencia de tecnologías postcosecha.



Por su parte, el vicepresidente del Comité Popular municipal, Truong Quang Hoai Nam, manifestó su creencia en las perspectivas de cooperación entre Can Tho y los Países Bajos.



Prometió que las autoridades locales ayudarán a los agricultores a invertir en maquinaria de procesamiento y conservación postcosecha a través del programa de préstamos sin intereses.



Además, las políticas preferenciales se ofrecerán a las empresas holandesas al invertir en Can Tho, ratificó. -VNA