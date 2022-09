Hanoi (VNA)- El consumo verde se considera una solución efectiva para reducir los efectos de los residuos plásticos al medio ambiente y estimular la producción y el consumo sostenible.Según razonó Do Van Manh, subdirector del Instituto de Tecnología Ambiental de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, la utilidad, el bajo coste del plástico junto con la cultura del uso de productos de un solo uso y la mala gestión de los residuos ocasionan una fuga de plásticos al medio ambiente cada vez peor.Por lo tanto, dijo, lo más urgente en la actualidad es mejorar la conciencia comunitaria para cambiar la conducta sobre el consumo de productos plásticos de un solo uso.Ante esos desafíos, junto con las políticas emitidas para disminuir residuos plásticos y en respuesta a la llamada del Primer Ministro al respecto, se han adoptado acciones y programas específicos para la difusión.Las empresas, especialmente las distribuidoras y de negocios minoristas, han unido las manos para eliminar gradualmente la costumbre de utilizar productos plásticos de un solo uso y bolsas de nilón no biodegradables del sistema de distribución y comercialización.En la actualidad, muchos supermercados de Vietnam han estimulado la utilización de bolsas de múltiple uso, y programas de acumulación de puntos al no usar bolsas de plástico.Además, las aerolíneas Vietjet y Bamboo elaboraron un plan de utilización de productos amigables con el medio ambiente en los vuelos./.