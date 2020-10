Hanoi (VNA)- La Corporación de Gas vietnamita ( PV GAS ), empresa subordinada del Grupo de Petróleo y Gas de Vietnam, y el Grupo estadounidense AES firmaron hoy el contrato sobre los términos clave para el proyecto de la terminal de gas natural licuado (GNL) de Son My.

En el evento (Fuente: VNA)

El evento tuvo lugar de forma virtual en el marco del Foro Comercial de Indo-Pacífico celebrado en Hanoi.Con la participación de representantes de ambas partes, Duong Manh Son, director general de PV GAS, y Bernerd Da Santos, vicepresidente permanente y CEO del grupo AES , encabezaron la ceremonia de firma, realizada en línea en aras de evitar la propagación del COVID-19.Durante el acto, Manh Son destacó que los equipos negociadores de las dos partes realizaron grandes esfuerzos durante el último tiempo para firmar el plan conjunto lo antes posible.La puesta en marcha de la terminal de GNL de Son My contribuirá a asegurar la demanda de gas y electricidad para la región económica clave del Sur en particular y del país en general, contribuyendo a garantizar la seguridad energética nacional, destacó.El puerto de importación de GNL de Son My se encuentra en la cadena de proyectos de energía de gas natural licuado en la provincia de Binh Thuan, con una capacidad de almacenamiento de tres millones de toneladas por año en la primera fase y de seis millones de toneladas en la siguiente etapa.AES, con sede en el estado de Virginia, está presente en la lista de las 500 mayores empresas estadounidenses votadas por la revista Fortune y es una de las compañías líderes del mundo en el sector energético ./.