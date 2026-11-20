Hong Kong, China (VNA) - La Asociación de Muebles de Vietnam (VNIA) participa del 18 al 21 de noviembre, con un espacio expositivo que reúne a 18 empresas representativas del sector, en la Exposición Internacional de Creatividad y Diseño DesignInspire 2026, que se celebra en Hong Kong (China).



Se trata de la primera vez que la industria vietnamita del diseño y el mobiliario participa en este prestigioso evento especializado de Hong Kong, con el objetivo de promover su capacidad creativa e impulsar los vínculos comerciales directos con socios internacionales.



En la exposición, el pabellón de la VNIA presenta un diverso ecosistema de productos de mobiliario y soluciones de diseño que combinan armoniosamente los materiales artesanales tradicionales del país con conceptos estéticos contemporáneos. El espacio busca servir de puente para la cooperación entre empresas y diseñadores vietnamitas y sus socios en el escenario internacional.



Al valorar el evento, Nguyen Quoc Thong, vicepresidente de la VNIA y presidente de la empresa Care Lighting Solutions, señaló que, tras recibir la invitación del Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong (HKTDC), la asociación reunió a varias empresas representativas para participar en una de las principales ferias de diseño y creatividad de la ciudad.



Según Quoc Thong, Vietnam cuenta con numerosos productos de gran valor artístico y un equipo de artesanos capaces de aprovechar eficazmente materiales ecológicos y respetuosos con el medio ambiente. Su participación en este escenario internacional constituye una oportunidad para dar a conocer al público mundial las capacidades reales de la industria vietnamita del mobiliario.



En la misma línea, orientada a proyectar la identidad vietnamita en el ámbito internacional, Kieu Duc Thang, director creativo y fundador del ecosistema Yendu, destacó que la primera participación de empresas vietnamitas de diseño de interiores en una exposición de esta magnitud en Hong Kong representa un hito importante.



Las empresas participantes abarcan diversos ámbitos, desde el diseño basado en materiales tradicionales hasta el uso de materiales modernos, con la expectativa de difundir ampliamente la imagen del diseño vietnamita en los mercados internacionales. En particular, los productos artesanales tradicionales ya no se limitan a su valor de preservación, sino que incorporan nuevas propuestas creativas para ampliar sus aplicaciones en la vida contemporánea.



Bajo el lema “Wander & Wonder” (Pasear y maravillarse), DesignInspire 2026 es organizada por el HKTDC, con el apoyo de la Agencia de Desarrollo de las Industrias Culturales y Creativas (CCIDA), y se celebra paralelamente a la Semana Empresarial del Diseño (BODW) 2026.



Con más de 200 expositores procedentes de 17 países y territorios y la participación de más de 320 marcas, el evento constituye un espacio de convergencia entre el diseño, el arte, la tecnología y la cultura, que contribuye a fomentar el intercambio intercultural y la conexión entre los distintos sectores del diseño a escala internacional./.

VNA