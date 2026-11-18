Shenzhen, China (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy a John Lee Ka-chiu, jefe ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China), con quien acordó ampliar la cooperación económica, comercial, financiera y de inversión, especialmente en sectores de alta tecnología.



El encuentro tuvo lugar en el marco de la participación del líder vietnamita en la 33.ª Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y de sus actividades bilaterales en China.



El dirigente vietnamita valoró los avances de la cooperación entre Vietnam y Hong Kong y reafirmó que su país concede una importancia prioritaria al desarrollo de las relaciones de amistad y cooperación con China. También reiteró su apoyo a la política de “un país, dos sistemas”, la Ley Básica y las normas pertinentes de Hong Kong, así como al desarrollo próspero de esta región.



Por su parte, John Lee felicitó a Vietnam por sus logros socioeconómicos y expresó su confianza en las perspectivas de desarrollo del país y en el potencial de los vínculos entre ambas partes. Asimismo, destacó la confianza de las autoridades y empresas de Hong Kong en el mercado vietnamita.



Ambas partes acordaron aplicar eficazmente los entendimientos alcanzados por los dirigentes de alto nivel de Vietnam y China y los resultados de los contactos entre los líderes vietnamitas y de Hong Kong. Entre las prioridades figuran ampliar los intercambios de delegaciones y alentar a las empresas hongkonesas a invertir en alta tecnología, semiconductores, electrónica, centros de datos, inteligencia artificial, energías limpias e infraestructura logística.



Panorama de la cita. (Foto: VNA)



El secretario general y presidente To Lam propuso facilitar el acceso de productos vietnamitas al mercado de Hong Kong, en particular arroz, productos agrícolas, forestales y acuáticos, así como frutas frescas y procesadas. También planteó fortalecer las cadenas de suministro y ampliar la cooperación financiera, monetaria, bursátil y bancaria, incluida la conexión entre el Centro Financiero Internacional de Vietnam y el mercado financiero de Hong Kong.



Las dos partes coincidieron además en reforzar la cooperación en protección consular, justicia y aplicación de la ley, y facilitar las actividades de la comunidad vietnamita en Hong Kong. Asimismo, acordaron ampliar los intercambios en cultura, educación, trabajo, turismo, ciencia y tecnología, así como los contactos entre sus pueblos.



En el ámbito multilateral, ambas partes se comprometieron a coordinarse en los mecanismos y marcos de cooperación económica en los que participan, en beneficio mutuo y para contribuir al desarrollo de las relaciones entre Vietnam y China.



Con motivo del encuentro, el mandatario vietnamita invitó a John Lee a participar en la Semana de Líderes Económicos de APEC 2027, que se celebrará en Vietnam. El jefe ejecutivo de Hong Kong expresó su apoyo a los preparativos del país para organizar con éxito el evento./.