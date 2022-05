Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) Representantes vietnamitas y extranjeros debatieron durante un seminario soluciones para el drenaje sostenible, tratamiento de agua residual inundaciones urbanas en el Delta del Río Mekong del país indochino.Al intervenir en el simposio, el representante del Ministerio de Construcción de Vietnam Luong Ngoc Khanh subrayó que la nación indochina cuenta actualmente con unas 71 plantas centralizadas de tratamiento de agua residual con una capacidad de 1,38 millones de metros cúbicos por día.Mientras la tasa de recolección y tratamiento de aguas residuales solamente ha alcanzado alrededor del 15 por ciento, señaló.En ese contexto, el Gobierno vietnamita ha priorizado, con atención especial, y se ha esforzado por implementar actividades en aras de mejorar las condiciones en el campo, sobre todo mediante el incremento de la capacidad de gestión y operación del sistema de drenaje, remarcó.El Primer Ministro instó al Ministerio de Construcción a elaborar la Ley de Abastecimiento Hídrico y Alcantarillado, como contribución a perfeccionar la gestión estatal en el sector y a impulsar la construcción y desarrollo del sistema de infraestructura de manera moderna y sincronizada, apuntó.En los últimos tiempos, el Departamento de Infraestructura y Técnica de la cartera y la Organización de Cooperación y Desarrollo de Alemania (GIZ) han cooperado para apoyar a las provincias en el Delta del Río Mekong en las tareas de cálculos y elaboración de propuestas de precios de servicios de drenaje y tratamiento de aguas residuales y estudio de proyectos contra la inundación urbana, entre otros aspectos relativos, dijo.Le Thi Ngoc Bich, especialista financiera de GIZ, subrayó que debido a las restricciones presupuestarias, el dinero invertido en la operación del sistema de drenaje en los últimos años en Vietnam ha sido muy limitado, y no respondió a las demandas.Esto no solo afecta al ambiente de vida de la población urbana sino que numerosos sistemas de drenaje en las ciudades se ven degradados debido a la falta de capitales para su mantenimiento, reiteró.Por lo tanto, para calcular correctamente el costo operativo del sistema de drenaje, resulta necesario determinar completamente la cantidad de los trabajos al respecto, calcular los gastos destinados a las tareas de recolección y tratamiento de aguas residuales y proponer una hoja de ruta para la implementación de cargos por servicio de alcantarillado, concluyó.Según previsiones, el Ministerio de Construcción de Vietnam continuará en los próximos tiempos perfeccionando la elaboración de un marco de política integral para el desarrollo de infraestructura, sistemas de drenaje, control adaptativo de inundaciones y respuesta al cambio climático según la orientación del drenaje sostenible , como base para las ciudades verdes e inteligentes del país en el futuro.Con anterioridad, la GIZ en cooperación con la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) ha desarrollado un proyecto piloto sobre la gestión de inundaciones en las tres ciudades del delta del Mekong, a saber, Ca Mau (provincia de Ca Mau), Rach Gia (provincia de Kien Giang) y Long Xuyen (provincia de An Giang)./.