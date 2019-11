La conferencia de prensa para el anunciación del evento (Foto: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- El Foro de Cooperación Comercial Vietnam- Camboya y la Caravana- itinerario de conexión empresarial bilateral tendrán lugar del 5 al 8 de diciembre próximo en Phnom Penh, según se informó aquí.De acuerdo con el comité organizador, el encuentro para promoción de negocios entre ambas partes busca promover imágenes de las corporaciones de ambas naciones, e impulsar la amistad binacional.La caravana contará con la participación de 20 localidades vietnamitas con 180 personas y 50 coches.Según afirmó el director de la Cámara de Industria y Comercio de Can Tho , Nguyen Phuong Lam, Hanoi y Phnom Penh son socios importantes en economía y política, quien precisó que las provincias fronteras vietnamitas (An Giang, Kien Giang, Dong Thap y Long An) cuentan con más de 17 millones de habitantes y se sitúan en el delta del Mekong.Tras destacar el avance de las relaciones inversionistas entre ambas partes, Phuong Lam notificó que Vietnam constituye uno de los tres mayores inversores de Camboya con más de 200 proyectos valorados en más de tres mil millones de dólares.En tanto, el país vecino cuenta en Vietnam con 21 proyectos por un valor de 64 millones de dólares.Datos oficiales indican que el valor del intercambio comercial binacional totalizó casi cuatro mil millones de dólares en los primeros nueve meses del presente año, cifra que debe llegar a los cinco mil millones de dólares en 2020.Pronosticó el funcionario que el delta del río Mekong se convertirá en un gran mercado de Camboya en el futuro y viceversa./.