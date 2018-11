Escena del evento (Fuente:VNA)

Ciudad Ho Chi Minh, 12 nov (VNA)- La empresa de tratamiento de residuos sólidos de Vietnam (VWS) entregó recientemente dos camiones recolectores de basura ecológicos a esta mayor urbe survietnamita y las provincias sureñas Long An y Kien Giang.Los camiones, con un costo estimado en 500 mil dólares por unidad, constituyen los primeros de su tipo en este país indochino, con diversas ventajas durante su uso y concebido para proteger el medio ambiente.Cada uno puede transportar 10 toneladas de desechos y está equipado con un contenedor de lixiviado de aguas residuales para evitar que los efluentes corran por la calle.Tiene un atomizador automático dirigido a desodorizar olores desagradables y emitir olor fragante cuando se detiene, lo que no causa molestias a las personas.Esos automotores funcionan con gas natural que ayuda a reducir las emisiones nocivas y poseen un sistema de cámaras que permiten a sus conductores monitorear sus alrededores.De acuerdo con el director general de VWS, David Duong, su empresa importó solo seis camiones para realizar el programa piloto debido a los altos precios y planea comprar otros similares en los próximos años.En la actualidad, VWS invierte 450 millones de dólares en un proyecto de tratamiento de residuos en la provincia de Long An con el propósito de brindar el aire más fresco a los pobladores, agregó.-VNA