Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El Grupo de Loc Troi, un proveedor líder de servicios y productos agrícolas en Vietnam, tiene hasta ahora pedidos para exportar 400 mil toneladas de arroz al mercado de la Unión Europea (UE) en 2023, según un representante de la compañía.El representante reveló esta información en la ceremonia de firma de un acuerdo de préstamo sindicado de 100 millones de dólares entre el grupo y varios bancos para apoyar a los agricultores en la producción de arroz de alta calidad para la exportación, que se efectuó la víspera en Ciudad Ho Chi Minh.Nguyen Duy Thuan, director general del Grupo Loc Troi, destacó que después de que entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam (EVFTA), la empresa fue seleccionada para enviar el primer lote de arroz y hasta el momento ha exportado 30 mil toneladas de arroz a la UE.En septiembre, 500 toneladas del producto "Com VietNam Rice" producido por el Grupo Loc Troi, por primera vez, se colocaron en los estantes de las principales cadenas de supermercados minoristas en Francia. Después de esto, los socios franceses importaron 500 toneladas adicionales. Las mil toneladas de arroz se agotaron en un mes.A través de E.Leclerc Viry Châtillon, un hipermercado dirigido por el minorista francés líder E.Leclerc, el producto "Com VietNam Rice" llegó no solo a los consumidores franceses sino también a los consumidores alemanes y holandeses.Según Nguyen Duy Thuan, en favor asegurar fuentes de capital destinadas a producir arroz de alta calidad para la exportación, la empresa firmó el paquete de crédito con siete bancos, que se desembolsará a través del suministro de variedades, materiales agrícolas y servicios de Loc Troi a alianzas cooperativas, grupos de producción y agricultores q ue están asociados con el grupo.Los contratos de exportación firmados con socios de la UE se completarán en el segundo trimestre de 2023, agregó./.