Hanoi (VNA) Las empresas vietnamitas prestan mayor atención e invierten de forma profesional en la logística verde , en respuesta a la demanda de los consumidores para los productos amigables con el medio ambiente y la tendencia de transformación a la economía verde De acuerdo con el informe de logística Vietnam 2022, unos 73,2 por ciento de las compañías nacionales han aplicado la logística ambiental en su estrategia de negocios.Sin embargo, hasta un 66,2 por ciento de las empresas logísticas no cuentan con un sistema de gestión ambiental estándar y enfrentan a desafíos internos como la capacidad financiera, la organización administrativa o la capacidad de explotación de energías verdes, los que afectan su implementación de sistemas de logística verde.Además, según las empresas, la infraestructura logística en Vietnam todavía no es suficientemente moderna y sincrónica, por lo cual genera barreras para el plan de implementación y la eficiencia de las soluciones de logística ecológica.Las limitaciones en la aplicación de la ciencia y la tecnología también se convierten en un gran desafío para el desarrollo de la logística verde en las empresas.Las compañías vietnamitas deben elevar la conciencia sobre el papel del desarrollo de la logística ecológica en la optimización de la producción y los negocios, comentaron expertos sectoriales y señalaron que la implementación de actividades de logística verde no es solo una responsabilidad sino que también ayuda a las empresas a mejorar su competitividad y asegurar un desarrollo sostenible.Resultan necesidades de las firmas vietnamita desarrollar y complementar rápidamente las estrategias adecuadas con la orientación del desarrollo verde y sostenible en las actividades de producción y negocio.En consecuencia, bajo la presión del actual sistema de infraestructura logística, las empresas necesitan cambiar los medios de transporte para adaptarse a la infraestructura existente y priorizar el cambio hacia el uso de medios de transporte nuevos y amigables con el medio ambiente , recomendaron.Las empresas también deben aplicar activamente tecnologías avanzadas a sus operaciones para promover un desarrollo limpio y eficiente, opinaron.En la dirección opuesta, según expertos, el Gobierno y las autoridades concernientes deberían crear más políticas favorables para promover la acción de las empresas hacia el desarrollo de logística verde.La logística verde es la transición de los procesos comunes de la logística actual hacia un modelo logístico que sea respetable con el medio ambiente./.