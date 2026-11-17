Tel Aviv (VNA) - Más de 40 empresas israelíes participaron el 16 de noviembre en un encuentro de conexión empresarial celebrado en Tel Aviv, con el propósito de identificar proveedores vietnamitas y explorar nuevas oportunidades de cooperación comercial.



El evento fue organizado conjuntamente por la Oficina Comercial de Vietnam en Israel y la Federación de Cámaras de Comercio de Israel (FICC), y reunió a empresas israelíes dedicadas a la importación de productos y a la exportación de equipos y tecnologías.



Durante el encuentro, Ksenia Koroleva, jefa de Cooperación Internacional de la FICC, destacó que el evento ofreció a los importadores israelíes una oportunidad para ampliar sus redes de socios y diversificar sus fuentes de abastecimiento en el extranjero, con Vietnam como uno de los mercados de suministro de interés. Asimismo, señaló que esta actividad sienta las bases para estrechar la cooperación entre la FICC y la Oficina Comercial de Vietnam en 2027.



Por su parte, Le Thai Hoa, consejero comercial de la Embajada de Vietnam en Israel y jefe de la Oficina Comercial, presentó las principales disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam e Israel (VIFTA), así como las oportunidades comerciales generadas tras casi dos años de su entrada en vigor.



Explicó que las interrupciones de las cadenas de suministro en Israel derivadas del conflicto actual han llevado a un número creciente de empresas del país a buscar nuevos proveedores y socios comerciales, especialmente en aquellos sectores en los que Vietnam cuenta con una sólida capacidad exportadora.



Durante las sesiones de conexión empresarial, los importadores y distribuidores israelíes manifestaron su interés en establecer fuentes de suministro estables y de gran volumen desde Vietnam. La demanda abarca una amplia variedad de sectores, entre ellos alimentos y productos procesados, productos agrícolas, farmacéuticos, confitería, bienes de consumo, cosméticos, artículos para el hogar, neumáticos, materiales de construcción, equipos electrónicos y de oficina.



La Oficina Comercial de Vietnam facilitó información sobre el mercado y puso en contacto a los importadores israelíes con empresas, fabricantes y exportadores vietnamitas que responden a sus necesidades. También dio a conocer el calendario de ferias comerciales y exposiciones especializadas que se celebrarán en Vietnam en 2027, e invitó a las empresas israelíes a participar para conocer de primera mano el mercado y establecer vínculos comerciales directos.



Según los datos presentados en el encuentro, el intercambio comercial entre Vietnam e Israel alcanzó cerca de 3.500 millones de dólares en los primeros diez meses de 2026, un aumento del 12,7% respecto al mismo período del año anterior. En particular, las exportaciones vietnamitas al mercado israelí totalizaron 997,1 millones de dólares, lo que supone un incremento del 41,4%.



De mantenerse estables las condiciones del mercado, se estima que el comercio bilateral alcanzará unos 4.400 millones de dólares al cierre de 2026, mientras que las exportaciones de Vietnam a Israel podrían situarse en torno a los 1.300 millones.



Se espera que el encuentro contribuya a estrechar los vínculos empresariales entre ambos países, ampliar las oportunidades de acceso al mercado y dar un nuevo impulso a las exportaciones vietnamitas hacia Israel./.

VNA