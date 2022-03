Hanoi (VNA)- Los últimos días han visto dispararse el número de portadores del virus SARS-CoV-2 en ciudades y provincias en el norte de Vietnam, muchos en edad laboral. La falta de trabajadores obliga a las empresas a replanificar su plantilla y reclutar a más personas para mantener la producción y los negocios y despachar los pedidos a tiempo.De acuerdo con el sindicato de Parques Industriales y Zonas de Procesamiento para la Exportación de Hanoi, la capital, desde el feriado del Año Nuevo Lunar, el número de obreros infectados con el coronavirus ha aumentado de modo vertiginoso, según precisó el periódico electrónico Nhan Dan en un artículo publicado hoy en su página web.La empresa de electrónica ASTI en el Parque Industrial de Quang Minh, distrito de Me Linh, detectó unos 170 enfermos entre sus alrededor de mil trabajadores . Ellos y más de 200 colegas de contacto estrecho tuvieron que aislarse en casa, lo cual ha afectado en gran parte el funcionamiento de la compañía.Elentec Vietnam, también estacionada en esa zona, sufrió una fuerte disminución de la productividad dada la ausencia de 300 obreros que contrajeron el COVID-19 . Mientras, en el Parque Industrial de Bac Thang Long, distrito de Dong Anh, la empresa SWCC Showa Vietnam confirma cada día de 10 a 20 casos nuevos y el número de trabajadores de baja temporal ocupa casi la mitad de su personal.La provincia de Thai Nguyen cuenta con aproximadamente 130 mil empleados en los polígonos y clústeres industriales, el 98 por ciento de los cuales regresaron a trabajar luego del asueto nacional por el Año Nuevo Lunar. Sin embargo, cuando las empresas planeaban expandir la producción, la pandemia se complicó y numerosos trabajadores debieron someterse a tratamiento.La proveedora de confecciones textiles para la exportación TNG, uno de los grupos más nutridos en Thai Nguyen, contabilizó dos mil portadores del letal virus pese a sus acuciosas medidas preventivas. Otras empresas locales como RFtech y Wiha Vietnam pretenden reclutar más obreros para finalizar los pedidos o ampliar la producción, pero no han podido cubrir los puestos vacantes.Mientras, la Autoridad de Parques Industriales en la provincia de Vinh Phuc informó que en lo que va del año han padecido de COVID-19 unos seis mil empleados y decenas de miles estuvieron impedidos de asistir al trabajo por tener contacto cercano con contagiados.Para solucionar la carencia de mano de obra, la mayoría de las empresas llaman a trabajar horas extras y explican a los clientes las razones del retraso en las entregas. También han publicado avisos de reclutamiento o recurren a los servicios de subcontratación para satisfacer temporalmente su demanda laboral.Tran Xuan Lay, presidente del sindicato de la compañía de Lam Vien en Vinh Phuc, compartió que la organización pide a los departamentos donde faltan empleados trabajar tiempo extra o los domingos, y recurre a becarios que estudian en una escuela preuniversitaria local.En una reciente sesión de intercambio destinada a conectar a los patronos y aspirantes de siete ciudades y provincias norteñas del país (Hanói, Bac Ninh, Bac Giang, Hai Duong, Thai Nguyen, Bac Kan y Lang Son) las empresas participantes plantearon la necesidad de reclutar 19 mil 300 trabajadores. Incluso expresaron la disposición de recibir candidatos no especializados en su sector o con apenas experiencia.A modo de ejemplo, Elentec Vietnam necesita más de mil empleados oficiales, cada uno de los cuales recibirá un bono por ingresar a la compañía. TNG ha aumentado el salario a sus trabajadores, paga parcialmente a los novatos en sus tres meses de capacitación y cubre los gastos de estudio a los jóvenes locales que prometen trabajar para esa empresa tras graduarse.Por otro lado, frente al azote de la pandemia, la filial del grupo de telecomunicaciones VNPT en Vinh Phuc ha rediseñado desde cero los planes de operación, producción y negocios en vez de aplicar el trabajo a distancia, pues varias de sus tareas deben realizarse in situ.En paralelo, la comunidad empresarial observa estrictamente las medidas de prevención y control del COVID-19.La provincia de Thai Nguyen despliega desde hace tiempo la vacunación a los trabajadores en las zonas industriales y hasta el momento el 72 por ciento recibieron tres pinchazos.El complejo de la corporación surcoreana Samsung en ese territorio acondiciona alojamientos para 25 mil obreros, incluidos cuatro edificios para el tratamiento de los infectados, así como organiza el transporte de trabajadores desde las fábricas a la residencia y viceversa.La empresa de electrónica de Meiko Vietnam, en el Parque Industrial de Thach That, distrito hanoyense de Quoc Oai, ha cambiado las reuniones presenciales por las virtuales y exige a su plantilla cumplir el distanciamiento y limitar el contacto directo.Según Nguyen Xuan Phuong, jefe de la Autoridad de Parques Industriales en la provincia de Vinh Phuc, numerosas empresas han tenido que reducir la escala de producción por falta de personal. Tanto los patronos como los empleados desean trabajar, pero las restricciones médicas se los impiden. Y la ausencia de unos pocos técnicos puede paralizar la línea de producción.El funcionario recomienda al Gobierno y las localidades ajustar lo más pronto posible el enfoque sobre la pandemia, porque de lo contrario muchas tendrán que cerrar por falta de trabajadores.Entre las propuestas a considerar para mantener las actividades de producción y negocios figura la de permitir la vuelta al trabajo de personas que tuvieron contacto directo con paciente de COVID-19, pero que recibieron tres dosis de vacuna y dieron negativo al virus./.