Celebran el cumpleaños de Buda en la casa comunal de Tu Dam en la ciudad de Hue. (Foto: VNA)

Ritual tradicional del baño de Buda (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) Como un país multiétnico y multirreligioso, el Estado de Vietnam ha adoptado una política consistente para respetar y garantizar la libertad de creencias y de religión, así como el derecho a seguir o no cualquier creencia o religión.A la vez, asegura la igualdad y la indiscriminación en términos de religión y creencias; y las actividades protegidas de las organizaciones religiosas por la ley.Los esfuerzos y logros del país en este sentido han sido ampliamente reconocidos por la comunidad internacional.Sin embargo, los informes recién publicados sobre la libertad religiosa internacional en 2022, el Departamento de Estado de EE. UU. y la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), por un lado, reconocieron ciertos avances de Vietnam en la promoción de la libertad religiosa y citaron algunas informaciones oficiales de las agencias gubernamentales vietnamitas, pero por otro lado todavía incluye evaluaciones inobjetivas, basadas en una gran cantidad de información no verificada e inexacta sobre la realidad en Vietnam.En concerto, el informe 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre libertad religiosa internacional y el Informe Anual sobre Libertad Religiosa Internacional en 2023 de la USCIRF, contienen contenido desactualizado, sesgado y erróneo que dice que la ley de Vietnam "utiliza disposiciones vagas para restringir la libertad de religión" y "el registro de actividades religiosas aún enfrenta muchos obstáculos".También profundizaron en los puntos que fácilmente pueden causar malentendidos sobre el derecho a la libertad religiosa y la obligación de cumplir con la ley de los seguidores religiosos en Vietnam mediante el uso de información errónea proporcionada por algunas organizaciones reaccionarias, hostiles y descontentas que las autoridades amenazaron, interrogaron y detuvieron a muchos dignatarios y seguidores de religiones no registradas.Citan el manejo de algunos casos bajo el manto de la religión o las doctrinas religiosas para buscar ganancias, abrir una brecha en la solidaridad nacional o sabotear el Estado, como el encarcelamiento por parte del tribunal provincial de Tuyen Quang de 15 seguidores de la etnia Hmong de la herejía de Duong Van Minh en mayo de 2022 y el caso en el salón budista de Bong Lai en julio del mismo año, para argumentar que las autoridades en algunas localidades continuaron usando medidas violentas contra miembros de grupos religiosos minoritarios.Al basarse en información distorsionada, tanto el Departamento de Estado de EE. UU. como la USCIRF han realizado evaluaciones erróneas, no objetivas y sin fundamento sobre la situación de las creencias y la religión en Vietnam.Lo que se puede ver en la realidad es una clara demostración del derecho garantizado a la libertad de creencias y religión en Vietnam. Hace 20 años, todo el país tenía seis religiones reconocidas con 15 organizaciones, 17 millones de seguidores, unos 20 mil establecimientos de culto, 34 mil dignatarios y 78 mil funcionarios religiosos.Para el 2022, el Estado ha reconocido 43 organizaciones pertenecientes a 16 religiones diferentes, con cerca de 27 millones de seguidores, más de 53 mil dignatarios, cerca de 135 mil funcionarios religiosos y más de 29 mil sitios de culto.De hecho, las organizaciones religiosas legales en Vietnam reciben condiciones operativas favorables.Se garantiza a los seguidores de todas las religiones su derecho a las prácticas religiosas tradicionales, mientras tanto las actividades de formación de dignatarios, la construcción y reparación de sitios de culto y las relaciones internacionales de las organizaciones religiosas e individuos se han desarrollado en óptimas condiciones conforme a las normas legales, satisfaciendo así la creencia y la demanda religiosa de la mayoría de las personas.A lo largo de 10 años implementando políticas y normas legales sobre creencias y religión, las agencias estatales competentes han otorgado cientos de hectáreas de tierra para la construcción de lugares de culto. Solo en 2022, se autorizó la construcción de 203 lugares de culto religioso, mientras que se permitió la reparación y mejora de otros 283, un aumento de 60 respecto al año anterior.