Hanoi (VNA) Las nuevas regulaciones sobre la operación de las casas de cambio de países limítrofes y los requisitos de elegibilidad para préstamos extranjeros no garantizados por el Gobierno de Vietnam entrarán oficialmente en vigor a partir de agosto venidero, según fuentes oficiales.En consecuencia, el Banco Estatal de Vietnam emitió la Circular 04/2023/TT-NHNN, de fecha 16 de junio de 2023, que especifica las regulaciones sobre el funcionamiento de los agentes de cambio de dinero de los países con frontera común.Según la Circular que entrará en vigencia a partir del 1 de agosto próximo, dichas casas de cambio sólo podrán operar en la forma de utilizar el dong (moneda vietnamita) para la compra de dinero de los países limítrofes vendido por particulares en efectivo.Aquellas ubicadas en las áreas de espera de salida en las puertas fronterizas internacionales tendrán derecho a vender la moneda de los países limítrofes en efectivo por dong vietnamita a individuos, de acuerdo con las regulaciones.También podrán vender dinero de países limítrofes en efectivo a personas extranjeras que hayan realizado trámites de salida.En cuanto a las condiciones para préstamos extranjeros que no están garantizados por el Gobierno, la entidad bancaria emitió la Circular 08/2023/TT-NHNN, de fecha 30 de junio de 2023, que entrará en vigor el 15 de agosto.Según la cual, los sujetos que tienen derecho en el campo incluyen los residentes que son empresas, cooperativas, uniones cooperativas, organizaciones crediticias y sucursales de bancos extranjeros establecidos y operados en Vietnam, conocidas como prestatarios; mientras las instituciones de crédito y filiales de bancos extranjeros en el país donde los prestatarios abren cuentas para servir su préstamo extranjero y el pago de deudas se refieren a los proveedores de servicios de cuentas.En particular, la parte que recibe los préstamos extranjeros en la forma de emisión de bonos internacionales, además de garantizar las condiciones establecidas en el campo, necesitan cumplir con las disposiciones de la ley sobre la oferta de bonos corporativos al mercado internacional y otras normas de las leyes pertinentes.El prestatario, que es una empresa estatal, además de cumplir con las condiciones del préstamo, debe respetar la ley sobre la gestión y uso del capital estatal invertido en la producción y los negocios en la empresa y otras leyes pertinentes./.