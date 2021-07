Can Tho, Vietnam (VNA)- La Red de Empresas para adaptarse al cambio climático en el Delta del Mekong (MRBN) se estableció después de un año de preparación con el patrocinio de la Corporación UPS.Establecida por la Cámara de Industria y Comercio de Vietnam en la provincia sureña de Can Tho (VCCI Can Tho) en coordinación con la Fundación Asia (TAF, en inglés), esa red es la primera que reúne a las compañías para discutir soluciones en aras de mejorar la capacidad empresarial y contribuir a la formulación de políticas de respuesta al cambio climático Según Nguyen Phuong Lam, director de VCCI Can Tho, la iniciativa tiene como objetivo construir una comunidad de múltiples partes interesadas para conectar a las empresas con los científicos y los formuladores de políticas en la construcción de la capacidad de adaptación al cambio climático en el Delta del Mekong.En la primera fase, MRBN construirá una estructura organizativa, estudiará los impactos de la sequía y la salinidad en las operaciones de las firmas en la región, elaborará informes de investigación y propondrá políticas eficaces; además de edificar una cadena de valor de productos y soluciones para adaptarse a ese fenómeno natural, recopilar más información sobre la situación actual del desarrollo de las energías renovables en el Delta del Mekong, entre otros.El Delta del Mekong es la zona más afectada de las siete regiones económicas del país por el impacto del cambio climático. El efecto más grave de los últimos años es la sequía, las inundaciones y la intrusión de agua salada, que plantean desafíos sin precedentes para el desarrollo económico de toda la región y los medios de vida de la población local./.