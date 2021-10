El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general To Lam (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general To Lam , expresó el deseo de que la comunidad empresarial estadounidense siga acompañando al país del Sudeste Asiático, sobre el espíritu de garantía de armonía de intereses, y aproveche las oportunidades para mantener y desarrollar los futuros negocios.Al sostener hoy una reunión en línea con la delegación de alto nivel del Consejo Empresarial Estados Unidos- ASEAN (USABC), el funcionario vietnamita subrayó que las dificultades provocadas hoy por el COVID-19 para las firmas, incluidas las de Estados Unidos en la nación indochina, solo son de corto plazo.Notificó que en el contexto de la pandemia, el hecho de cambiar a la forma de organización en línea de la delegación de USABC evidencia la buena voluntad y el compromiso del segmento privado de Estados Unidos para mantener e impulsar la cooperación binacional, teniendo en cuenta el beneficio mutuo y las prioridades de Hanoi, que incluyen el cambio digital y el desarrollo sostenible.En la ocasión, To Lam se refirió a la posición del país norteamericano como uno de los socios de primera categoría y uno de los mercados receptores principales de Vietnam.Los logros mencionados se atribuyen a la posición proactiva y la visión estratégica de ambos gobiernos y el papel activo y eficiente de las empresas y organizaciones pertenecientes al grupo privado de las economías de ambas naciones, incluido el USABC.A su vez, el embajador Michael Michalak, vicepresidente senior y director ejecutivo regional del USABC, apreció el avance de la colaboración binacional y manifestó la esperanza de que el Gobierno, en general, y el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, en particular, sigan favoreciendo las inversiones de las empresas estadounidenses en la nación indochina.Durante la cita, ambas partes debatieron diferentes asuntos de interés común como la Ley de Ciberseguridad y el Decreto sobre protección de datos personales de Vietnam, así como cuestiones de propiedad intelectual./.