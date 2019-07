Tokio (VNA) - Las empresas japonesas están compitiendo para atraer a trabajadores vietnamitas que laboraron previamente en ese país como pasantes, después de que la política de "visa de habilidades específicas" entró en vigor a partir del primero de abril, indicó el periódico nipón Yomiuri Shimbun.

Trabadora vietnamita en una fábrica japonesa (Fuente: Reuters)

En un artículo publicado la víspera, el rotativo resaltó que la nueva política del gobierno japonés introduce una nueva categoría de visa que permite a los extranjeros que trabajan en 14 oficios, incluidos los de enfermería, servicios de restaurantes, y construcción, permanecer en el país durante cinco años.



Según el periódico, a mediados de junio, el sindicato Hanshin, de trabajadores del sector del acero, organizó un taller en Ciudad Ho Chi Minh para presentar la nueva política de visas para los ex alumnos y pasantes vietnamitas.



Un representante de Hanshin mostró su esperanza de que los ex pasantes regresen a Japón para trabajar, según el artículo, y agregó que la entidad comenzó a recibir trabajadores calificados en 2003, y hasta la fecha ha capacitado a cerca de tres mil extranjeros.



Además, otro sindicato en el campo de la construcción está planeando atraer a ex pasantes vietnamitas.



Hasta ahora, Japón ha avanzado poco en la aceptación de más trabajadores foráneos. A finales de junio, se registraban apenas 320 solicitudes para el estado de residencia de "trabajador calificado específico", de las cuales, solo 20 obtuvieron el estatus. Esta cifra está lejos del objetivo del gobierno de aceptar hasta 47 mil 550 trabajadores extranjeros en este año fiscal.



Entre los 14 tipos de trabajos regulados en la política, solo tres están organizando pruebas de habilidades, una condición obligatoria para recibir extranjeros.



A finales de 2018, había 328 mil pasantes foráneoss trabajando en Japón, la mitad de los cuales son vietnamitas.-VNA