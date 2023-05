Ambiente del restuarante vietnamita “Cong 365” (Foto: VNA)

En servico de Pho en el restuarante vietnamita “Cong 365” (Foto: VNA)

Seúl (VNA) Ubicada en el centro del distrito de Jangchung de la capital surcoreana, Seúl, el restuarante vietnamita “Cong 365” se convirtió en uno de los destinos favoritos para los gastrónomos locales.Los platos tradicionales vietnamitas dispuestos en “Cong 365” como Pho (sopa de fideos con carne de res), bocadillo, bun cha (cerdo asado a la parrilla), arroz frito, y tortitas, seducen a los surcoreanos.Lo rústico pero a la vez delicado, idílico e único de cada plato tradicional de rica identidad nacional que distingue a los restaurantes vietnamitas, en general, y “Cong 365” , en particular, ayudan a la cocina vietnamita a conquistar poco a poco el corazón de los más exigentes consumidores surcoreanos.Los platos están elaborados con ingredientes frescos del país anfitrión. En particular, Pho en "Cong 365" se prepara según la receta especial del restaurante. En concreto, el caldo Pho se elabora a partir de huesos y carne fresca de vacuno de Hanu, combinado con especias típicas traídas de Vietnam como cebollas, jengibre, anís estrellado y canela.El espacio de "Cong 365" también es muy especial con un estilo moderno, verde y acogedor, donde los clientes serán recibidos por un ambiente verde con árboles y flores y elementos decorativos vietnamitas.Gracias a sus deliciosas comidas y hospitalidad, a pesar de la lluvia o el sol, los gastrónomos surcoreanos siempre aceptan largas filas en la puerta para tener la oportunidad de disfrutar sus platos vietnamitas favoritos.No solo es un restaurante para disfrutar de la comida, “Cong 365” también se convierte en un lugar ideal para reunirse y charlar con amigos, colegas o familiares.El propietario del restaurante, Vu Truong Giang, dijo que la misión de "Cong 365" no se limita a promover la cocina vietnamita entre amigos internacionales, especialmente amigos surcoreanos, sino más aún, lleva el sabor del hogar a los vietnamitas residentes en Corea del Sur para aliviar la nostalgia por su tierra natal./.