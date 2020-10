El sitio web www.bac-si-giai-dap.com (Fuente: Internet)

Diseñado en vietnamita e inglés, el portal es un sitio de información sin fines de lucro y los datos son certificados por un consejo médico, incluidos expertos vietnamitas y franceses.El sitio responderá preguntas y ofrecerá consejos relacionados con enfermedades respiratorias crónicas no transmisibles como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que según la Organización Mundial de la Salud, es la tercera causa de muerte entre las enfermedades no transmisibles.Durante una conferencia de prensa celebrada la víspera por la Embajada de Francia en Vietnam, el agregado encargado de Salud y Desarrollo Social de la esa misión diplomática, Thomas Mourez, dijo que su país y Vietnam obtuvieron resultados positivos en la cooperación médica, como la capacitación del personal de salud y la prevención y control de epidemias.El portal es la primera etapa del proyecto de cooperación entre Francia y Vietnam contra las enfermedades no transmisibles y apunta a sentar las bases para el desarrollo del sitio web en otros idiomas./.