Long An, Vietnam, 05 mar (VNA)- La provincia vietnamita de Long An, en el delta del Mekong , muestra su interés en fortalecer la cooperación con las empresas en la prefectura japonesa de Ibaraki para atraer a más trabajadores connacionales a la localidad nipona.En un foro temático efectuado en Long An, el subdirector del Departamento provincial de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales Nguyen Dai Tanh informó a la parte japonesa sobre la situación económica de la localidad y su favorable sistema de transporte y ubicación geográfica para el desarrollo de parques industriales. Long An ha realizado la planificación de 32 parques industriales y 62 clúster al respecto con un área total de aproximadamente 15 mil hectáreas.Actualmente, 16 zonas y 22 complejos industriales entraron en funcionamiento con una tasa de ocupación de más del 90 por ciento, dijo Dai Tanh, al agregar que Long An posee alrededor de 500 hectáreas de terreno despejado que están listas para invertir.Además, la provincia alberga mil 127 proyectos de inversión extranjera directa con un capital total de más de nueve mil 400 millones de dólares, continuó, al destacar que Japón constituye el cuarto mayor inversor de Long An con 132 proyectos por valor de 479 millones de dólares.Long An también tiene abundantes recursos laborales con el 63 por ciento de la población en edad de trabajar, resaltó, al enfatizar que la proporción de empleados capacitados es del 72,1 por ciento, y más del 31 por ciento de ellos tienen títulos y certificados.En 2020, el Comité Popular provincial emitió un proyecto para la exportación de sus fuerzas laborales en el período 2020-2025, con el objetivo de abordar el problema del empleo, mejorar los ingresos y los habilidades profesionales y de idiomas extranjeros de los lugareños, contribuyendo así al proceso de industrialización y modernización de la provincia, subrayó, y recalcó que Japón es un destino favorito para los trabajadores locales.Al valorar la sólida asociación entre Long An y Ibaraki en ese tema, señaló que muchos trabajadores que terminaron sus contratos en Japón se han convertido en gerentes y técnicos clave en empresas del país del Sol Naciente en la provincia./.