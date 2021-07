Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Long An, Vietnam (VNA)- La provincia survietnamita de Long An planifica desarrollar seis centros logísticos en áreas clave, con el objetivo de satisfacer las actividades de transporte, importación y exportación de mercancías, además de mejorar la competitividad de las empresas locales.



De acuerdo con el Departamento provincial de Industria y Comercio, se han construido tres centros logísticos en las comunas de Thanh Phu, Thanh Loi y Luong Hoa en el distrito de Ben Luc, con una superficie total de más 110 hectáreas, mientras los restantes se ubican en las puertas fronterizas internacionales de Binh Hiep y My Quy Tay, y en el puerto de Long An.



Hasta el momento, los centros en la comuna de Thanh Phu y en el puerto de Long An ya están puestos en funcionamiento, y los otros se encuentran en proceso de preparación, señaló la fuente.



Se espera que esas instalaciones contribuyan a facilitar las actividades de producción y de comercio internacional tanto en Long An como en la región sureña.



Según lo planificado, esos centros estarán conectados con diferentes vías de transporte, y de esta forma, ayudarán a reducir el tiempo de tránsito de las mercancías en la cadena de suministro, disminuyendo así los costos logísticos para las empresas locales./.

VNA