Una pintura de Dong Ho (Fuente: VNA)

De acuerdo con el material, elaborado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, ese arte fue creado y practicado por residentes en la aldea de Dong Ho, en esta localidad norteña, hace siglos.En 2012, el gobierno vietnamita reconoció ese arte como patrimonio cultural intangible de la nación.En los viejos tiempos, las pinturas de Dong Ho se usaban como decoración en cada hogar en el Norte durante las festividades por el Año Nuevo Lunar (Tet). Se creía que poseer alguna de esas piezas al comienzo del año traería a la familia felicidad y prosperidad.Estas obras se han convertido en parte de la vida cotidiana vietnamita a través de generaciones y ahora se usan en las artes modernas, incluidas la pintura, la escultura, la moda y la cerámica.Sus temas abarcan todo, desde animales como búfalos, cerdos y pollos, hasta actividades diarias, figuras históricas, valores culturales, alegorías populares y comentarios sociales.Las obras típicas de este estilo son “Vinh Hoa” (Gloria) y “Phu Quy” (Prosperidad), “Gallo y rosas”, “Matrimonio de ratones”, “Manada de cerdos” y “Las señoras Trung”, entre otras.Las pinturas de Dong Ho son especiales porque están impresas a mano mediante planchas de madera. Cada pieza requiere un bloque de madera para el contorno y varios otros para imprimir en diferentes colores. El número de planchas xilográficas corresponde a la cantidad de colores que lleva una obra. Los colores se procesan a partir de materiales naturales de Vietnam. Las planchas son grabadas a mano y pueden conservarse durante muchos años.Las obras se imprimen en papel do, hecho de la corteza del árbol do (Rhamnoneuron balansae), y se cubren con una capa de polvo de concha de vieira mezclada con pasta de arroz glutinoso. La concha da un fondo blanco brillante mientras que la pasta de arroz hace que el papel sea más flexible y capaz de mantener los colores durante mucho tiempo.Para imprimir una pieza, el bloque de madera se moja con pintura y se presiona sobre una hoja de papel. El proceso se repite para cada color y la imagen final es el resultado de unir diferentes colores en un orden determinado.En 1945, había en la aldea de Dong Ho 17 familias dedicadas a elaborar estas pinturas. Ahora, solo mantienen el oficio las de los artesanos Nguyen Huu Sam y Nguyen Dang Che. Las dos familias han conservado más de mil planchas de madera y han restaurado 500 planchas xilográficas antiguas.En Song Ho, hay un centro para la conservación de estas creaciones, ubicado dentro del taller de la familia de Nguyen Dang Che. El establecimiento tiene una sala de exposición que exhibe miles de pinturas de Dong Ho y una dependencia donde los artesanos muestran a los visitantes cómo se elaboran.En Ciudad Ho Chi Minh, la compañía de educación An Binh ha colaborado con escuelas internacionales en Vietnam en la organización de recorridos para que los estudiantes experimenten la creación de pinturas de Dong Ho.La entidad ha establecido un sitio web, www.tranhdangiandongho.vn, para mostrar las obras folclóricas a los extranjeros.“Hemos renovado las pinturas de Dong Ho, desde el diseño de las cajas que contienen las piezas, hasta folletos explicativos en vietnamita e inglés sobre estas obras, incluidos los materiales, el proceso y el significado de cada creación, para ayudar a los visitantes extranjeros a comprender la cultura popular de Vietnam”, explicó Thu Hang, directora de An Binh./.