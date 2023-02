La esclusa de riego de Cai Be (Kien Giang) regula activamente las fuentes de agua para la producción agrícola en la estación seca (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Se prevé que la intrusión de agua salada aumente en los estuarios del Mekong y en los ríos Vam Co y Cai Lon en el sur de Vietnam en marzo.Según el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos, la intrusión de agua salada en el delta del Mekong en la estación seca de 2022-2023 está aproximadamente a la par con el nivel promedio de los últimos años.La mayor intrusión salina en los estuarios del Mekong se concentrará en marzo, particularmente del 18 al 25. Mientras, en los ríos Vam Co y Cai Lon, ocurrirá en esa misma fecha y del 17 al 23 de abril.Phung Tien Dung, jefe del Departamento de Pronóstico Hidrológico para las regiones de Centro, Altiplanicie Occidental y Sur, dijo que, del 21 al 24 de febrero, la intrusión de agua salada en el delta del Mekong seguirá aumentando, luego del declive.La salinidad más alta en las estaciones encuestadas está al mismo nivel que en febrero de 2022.Del 20 al 28 de febrero, el agua salada, con una salinidad del uno por ciento, invadirá 65-70 kilómetros (km) en los ríos Vam Co Dong y Vam Co Tay, 50-55 km en los ríos Cua Tieu y Cua Dai, 60-65 km en el Ham ríos Luong y Co Chien, 55-60 km en el río Hau y 25-30 km en el río Cai Lon.Durante el mismo período, un cuatro por ciento de agua salada invadirá 50-60 km en los ríos Vam Co Dong y Vam Co Tay, 40-48 km en los ríos Cua Tieu y Cua Dai, 50-56 km en los ríos Ham Luong y Co Chien, 40-45 km en el río Hau y 20-25 km en el río Cai Lon.Se insta a las localidades del delta del Mekong a seguir de inmediato las actualizaciones de los pronósticos hidrometeorológicos y tomar medidas proactivas para prevenir y combatir la intrusión salina.Necesitan aprovechar el almacenamiento de agua dulce durante la marea baja para la agricultura y la vida diaria.Se recomienda que los agricultores limiten el riego para minimizar las pérdidas de producción. Antes de entregar agua a los cultivos, se debe monitorear la salinidad en áreas donde los árboles frutales tienen un alto valor económico y poca tolerancia a la sal./.