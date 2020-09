El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc (Fuente: VNA)

En la cita, efectuada en forma de videoconferencia con representantes de ministerios, ramas y algunas provincias, el jefe de Gobierno encargó al Ministerio de Transporte orientar a las aerolíneas considerar el reinicio de la operación de vuelos particulares para los pasajeros que realizan tránsito en Japón, Corea del Sur, Taiwán (China), Laos y Camboya con destino a Vietnam.Exigió cooperar con los ministerios de Salud, Defensa, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores para revisar los asuntos relativos a la recuperación de los vuelos comerciales internacionales, incluida la selección de los grupos que se beneficiarían con la entrada priorizada en el país, de los aeropuertos que brindan servicios a los vuelos internacionales y el monitoreo de las personas que ingresan a Vietnam, así como las labores referentes a la cuarentena y realización de pruebas del COVID-19.En ese sentido, exhortó a la Cancillería y el Ministerio de Transporte proyectar la frecuencia de los vuelos desde y hacia los países que no son focos epidémicos para recibir a los ciudadanos y también a los inversores, especialistas y administradores.Instó a las autoridades provinciales a coordinar con las carteras de Transporte y de Finanzas para realizar la cuarentena con tarifa y a las metrópolis Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Can Tho y las provincias colindantes seleccionar establecimientos y hoteles para ese fin.Mientras, los ministerios de Seguridad Pública y de Salud se responsabilizan de monitorear esos sitios y los órganos de prensa deben intensificar la divulgación de las recomendaciones de los órganos pertinentes para elevar la conciencia sobre la necesidad de realizar la declaración médica voluntaria, instalar la aplicación Bluezone e impulsar el cumplimiento del doble objetivo de la lucha efectiva contra la pandemia y la recuperación de la producción y los negocios.En ese sentido, se deben fomentar el control y las sanciones a los casos de entrada ilegal al país, a la par de facilitar el ingreso de especialistas e inversores con un plazo determinado.A su vez, los ministerios de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales; de Finanzas, y de Planificación e Inversión se les pidió agilizar la coordinación para presentar al primer ministro soluciones destinadas a desplegar el segundo período del paquete de bienestar social y otros encaminados a prestar asistencia a los sectores vulnerables, en especial las personas en situación de desempleo.Por otra parte, destacó que durante los últimos nueve días, el país no ha registrado ningún caso nuevo del COVID-19 en la comunidad y el número creciente de pacientes recuperados demuestran el control efectivo de la epidemia.Por otro lado, resaltó la adopción de soluciones destinadas a garantizar el cumplimiento del doble objetivo de luchar contra la pandemia y recuperar la economía, y también el ritmo cada vez más dinámico de la producción y el establecimiento de la nueva normalidad.Reiteró, además, la necesidad de mantener en alto la vigilancia, en especial en el sector de la salud, a la par garantizar la seguridad de los vuelos internacionales.Subrayó que los tres meses restantes del año resultan muy importantes para que Vietnam logre un crecimiento económico de tres por ciento.Asimismo, exhortó a favorecer el comercio en la nueva normalidad y evitar las barreras que obstaculizan la producción, y destacó la cooperación entre las provincias, en especial Da Nang, Quang Nam y Hai Duong, junto a los profesionales del sector de la salud y otras ramas involucradas en el cumplimiento de las direcciones del Gobierno y el primer ministro sobre las medidas preventivas del mal.Sin embargo, se refirió a los riesgos patentes sobre la evolución de la pandemia en la comunidad, en especial en el próximo tiempo cuando algunas medidas de apertura se pueden aplicar.Por esa razón, exigió a los órganos pertinentes mantener el cumplimiento de las normas relativas según las orientaciones del Ministerio de Salud y convertir en hábito de la sociedad la observancia de las medidas sobre el uso de mascarillas, la desinfección, el mantenimiento de la distancia segura, evitar las congregaciones y realizar la declaración médica.Propuso establecer “guiones” para responder a las incidencias, en especial las acontecidas en los centros de atención de salud, establecimientos de producción y áreas poblacionales./.