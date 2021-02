El primer ministro Nguyên Xuân Phuc participa en la actividad de cultivar árboles (Foto: VNA)

Notificó que el proyecto de cultivar mil millones de árboles, según la iniciativa del primer ministro, contribuirá a enverdecer los terrenos y las áreas urbanas y rurales.Subrayó que el deseo del Tío Ho de que el país se sitúe en el nivel de las grandes potencias no solo limita en los sectores económico, científico y tecnológico, sino que abarca también otros términos como el entorno verde.Propuso, además, adoptar el mensaje “Por un Vietnam verde” para mencionado programa, acorde con el deseo de todo el sistema político y también de casi 100 millones de vietnamitas, incluidos los residentes en Phu Yen.Durante el acto, el titular del Ejecutivo y representantes del gobierno local y de los residentes en la provincia plantaron árboles en el distrito de Phu Thanh, ciudad de Tuy Hoa. En paralelo, otros distritos como Tuy An y Son Hoa realizaron iguales actividades en la comuna de An Dan, lugar de nacimiento de Tran Phu, primer secretario general del Partido Comunista de Vietnam.