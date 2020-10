Productos vietnamitas llegan a la cadena minorista del Grupo Central Retail (Fuente:VNA)

Hanoi, 26 oct (VNA) - Cerca de 100 empresas vietnamitas participaron en un evento con Central Retail Vietnam y se conectaron en línea con compradores en Tailandia para aprovechar las oportunidades de exportar directamente a ese mercado, sin intermediarios.Central Retail en Vietnam, el propietario del sistema de supermercados Big C and Go!, organizó un seminario para conectar el consumo de productos vietnamitas con la cadena minorista del Grupo.Tailandia es actualmente el mayor socio comercial de Vietnam en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ( ASEAN ), de ahí que la necesidad de llevar productos a los supermercados modernos y exportarlos al mercado tailandés es un gran interés para las empresas vietnamitas en este evento.Por su parte, los oficiales de compras de Central Retail en Tailandia también encontrarán fuentes de productos vietnamitas de alta calidad para diversificar los productos en sus estantes en Tailandia y en todo el mundo.Nguyen Thi Phuong, director general adjunto de Central Retail en Vietnam, dijo que el valor de exportación de los productos vietnamitas a través de Central Retail ha aumentado significativamente en los últimos años, de 46 millones de dólares en 2016 a 205 millones en 2019.Dijo que los envíos a Tailandia son principalmente productos no alimentarios como prendas de vestir, calzado y bolsos. El grupo ha exportado rubros como frutos secos, fruta del dragón, batatas y lichi a Tailandia en los últimos tres años.Le Viet Nga, subdirectora del Departamento de Mercado Nacional, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, dijo que la introducción de sistemas de distribución modernos en general y Central Retail en particular en el consumo de productos y bienes agrícolas vietnamitas fue un gran paso para los vietnamitas.A partir de ahí, contribuyó a promover el consumo de productos vietnam itas en el mercado nacional, elevando el valor de marca en el mercado nacional e internacional, dijo Nga.El Grupo Central Retail en Vietnam lanzaron el 23 de octubre la semana de productos hechos en Vietnam en esta capital, en colaboración con los ministerios de Industria y Comercio, de Agricultura y Desarrollo Rural, y el Comité Popular de Hanoi.El evento cuenta con 100 puestos, que exhiben e introducen productos básicos vietnamitas clave como café, té, anacardos, pimientos, rubros acuáticos, textiles, calzado y bolsos./.