Inauguran el puente Tan An (Fuente:VNA)

Long An, Vietnam, 7 jun (VNA) El Ministerio de Transporte de Vietnam y el Comité Popular de la provincia sureña de Long An inauguró hoy el puente Tan An , en la carretera nacional Numero Uno, ubicado en la ciudad homónima.La obra forma parte del proyecto de modernización del sistema de la red de carreteras nacionales, financiado por el gobierno de Japón a través de su Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA).Iniciado en septiembre de 2019, con una inversión de 4,7 millones de dólares, el puente que conectan ambos lados del río Vam Co Dong, tiene una anchura de 12 metros y una longitud total de mil 46 metros.En el mismo día, se inauguraron también otros cinco puentes en la Avenida N1, incluidos Mo Heo, Kenh T4, Kenh T62, Kenh T2 y Kenh T61, ubicados en los distritos de Duc Hue y Thanh Hoa, de la misma provincia de Long An, que tiene la frontera con Cambodia.El viceministro de Transporte, Le Dinh Tho, subrayó que la exploración de los viaductos ayudará a eliminar los problemas de congestión del tránsito, facilitará la circulación entre zonas urbanas y rurales, así como el intercambio de comercio entre Vietnam y Cambodia.Al mismo tiempo, las obras se esperan brindar contribuciones al desarrollo socioeconómico de Long An, y de otras provincias en el Sur del país./.