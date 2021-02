Hai Duong, Vietnam (VNA)- El ministro de Salud de Vietnam, Nguyen Thanh Long, recomendó a la provincia norteña de Hai Duong aplicar a escala aún más alta de la instrucción 16/CT-TTg del primer ministro acerca del despliegue de medidas urgentes contra el COVID-19.Durante una reunión en línea acerca de las medidas preventivas de COVID-19 en la localidad efectuada la víspera, el funcionario destacó los grandes esfuerzos de todo el sistema político y del pueblo en el combate contra el mal, y la decisión de bloquear la ciudad de Chi Linh y el distrito de Cam Giang.Notificó que el brote en Hai Duong cuenta con un riesgo más alto que la ciudad central de Da Nang, debido a que la cepa en esta provincia se propaga de forma más rápida y es más transmisible, además de un período de incubación corto.La tasa de replicación de la variante detectada en Hai Duong es cuatro veces mayor que la otra y en los próximos tiempos, la evolución será más complicada y puede que dure más, remarco Thanh Long.Por otro lado, exhortó a ampliar la cobertura de pruebas de virus y acelerar la realización de las mismas, al lado del establecimiento de establecimientos dedicados a esa labor en la ciudad de Chi Linh y el distrito de Cam Giang y la transferencia de la gestión de las zonas de cuarentena concentrada al Ejército.Acerca de las dudas sobre haya o no la transmisión cruzada o no en las zonas de cuarentena centralizada, el titular de la cartera notificó que es muy posible que exista esa posibilidad, por lo que hay que reevaluar las medidas preventivas en el área de confinamiento en la escuela secundaria Chu Van An y estrechar aún más las reglas en los establecimientos al respecto.Exigió al Hospital Bach Mai prestar atención a la capacitación del personal del hospital de campaña 3 para recibir a los pacientes en casos necesarios y también a la policía local intensificar el monitoreo en pos de garantizar el cumplimiento de las normas relativas a la cuarentena por parte de los pobladores.Por su parte, Pham Xuan Thang, secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Hai Duong, resaltó la incorporación de todo el sistema político en la lucha contra la pandemia e informó que hasta el momento, se realizan cada día 30 mil pruebas de COVID-19 en la localidad.Datos oficiales indican que hasta el 14 de este mes, Hai Duong registró 461 casos infectados./.