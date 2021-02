Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh podría crear más de 18 mil nuevos puestos de trabajo si recicla el 80 por ciento de los materiales orgánicos en rellenos sanitarios, según un estudio reciente.

De acuerdo con la Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA), las ciudades que invierten en políticas y programas de residuos cero (Zero waste) pueden crear empleos ecológicos, reducir la contaminación y mejorar la salud de la comunidad.El estudio se produjo en el contexto que el mundo adopta medidas para aumentar la resiliencia climática y revitalizar las economías dañadas por la crisis de COVID-19.La GAIA investiga el potencial de creación de empleos en 16 países en varias áreas de gestión de residuos como reutilización, reciclaje, compostaje, incineración y vertedero.Las estrategias de residuos cero obtienen la máxima puntuación en cuanto a beneficios medioambientales y generan la mayor cantidad de empleos que cualquier enfoque de gestión de residuos. Por ejemplo, la reutilización crea más de 200 veces más puestos de trabajo que los rellenos sanitarios y las incineradoras, mientras que el reciclaje brinda 70 veces más empleos.La Alianza de Residuos Cero de Vietnam se esfuerza por promover este movimiento en el país, poniendo a prueba varios modelos de comunidades, escuelas y eventos de residuos cero.Quach Thi Xuan, coordinadora de la Alianza, dijo que Ciudad Ho Chi Minh puede resolver los problemas relativos a la basura con la aplicación de Zero Waste.El coautor del informe de GAIA, Neil Tangri, indicó que “Zero Waste ofrece una estrategia para crear empleos sostenibles y reducir la contaminación. Es una triple victoria para la economía, el medio ambiente y la ciudad”.Las comunas de Cam Thanh, en la ciudad de Hoi An, y Tan Hiep, de las islas Cham, en la provincia central de Quang Nam, fueron las dos primeras localidades en Vietnam en lanzar el modelo de basura cero para promover la clasificación y el reciclaje de desechos, y la reducción de residuos plásticos en la comunidad./.