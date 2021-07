Hanoi (VNA)- Además de los icónicos ‘banh mi’ y ‘pho’, Rough Guides recomienda probar el ‘cha ca Ha Noi’, ‘mi Quang’ y ‘com tam Sai Gon’ para tener una noción más profunda de la gastronomía de Vietnam.



“Distinta”, “inolvidable” y “una de las más sabrosas de todo el Sudeste Asiático” son palabras que la mundialmente aclamada revista de turismo, con sede en el Reino Unido, dedica a la cocina vietnamita, de acuerdo con el periódico electrónico Nhan Dan.



Sin importar de dónde provienen, ya sean de tenderetes callejeros o de restaurantes de lujo, los platos del país indochino siempre deleitan el paladar de los comensales con una armonía de los sabores agrio, picante, salado y dulce, exaltó el medio, haciendo hincapié en los siguientes nueve:

‘Goi cuon’ (rollito de verano)

‘Goi cuon’ (rollito de verano) (Fuente:Shutterstock)

En el norte del país, este rollito de papel de arroz suele estar relleno de verduras frescas, carne de cerdo y gambas, mientras la gente del sur lo prefiere con carne asada a la brocheta, plátano verde, fruta de estrella y mojado en una salsa de cacahuete. Normalmente, ‘goi cuon’ se sirve como entrante en los restaurantes.

‘Banh mi’ (bocadillo vietnamita)

‘Banh mi’ (bocadillo vietnamita) (Fuente:Shutterstock)

Se trata de uno de los platos callejeros más famosos en Vietnam. El pan fue introducido a este territorio por los franceses en el siglo XIX en forma de ‘baguette’ y con el paso del tiempo los lugareños inventaron varias recetas para rellenarlo y acompañarlo. Un ‘banh mi’ en general está compuesto de carne (de res, cerdo o pollo), paté, huevo frito y algunas verduras al escabeche. Hoy en día, el ‘banh mi’ no solo se vende en Vietnam, sino que también se ha hecho un nombre en grandes ciudades alrededor del mundo como Londres, Nueva York y Tokio.

‘Banh xeo’ (panqueque chisporroteante)



Los ‘banh xeo’ (‘xeo’: chisporroteante) obtienen su nombre por el sonido que se emite durante el proceso de freírse. Son crepes finos y doblados en forma de media luna, con gambas, carne, brotes de soja y huevo. Para disfrutarlos, se enrollan en papel de arroz y se mojan en salsa de pescado agridulce.

‘Banh xeo’ (panqueque chisporroteante) (Fuente:Shutterstock)



Este panqueque es un aperitivo preferido tanto por los vietnamitas como los turistas extranjeros. Aunque es originario del centro y el sur, se ha popularizado en todo el país y se puede degustar en cualquier región.

‘Bun cha’ (fideos con carne asada)



El ‘bun cha’, una especialidad de Hanoi, se vende en todos los rincones de la capital. Al estilo tradicional, se asan al carbón brochetas de carne marinada y albóndigas hechas de esta. Luego se sirven con fideos de arroz, una salsa para mojar preparada con esmero y verdura fresca. La ración es perfecta para una comida principal del día como el almuerzo.

‘Bun cha’ (fideos con carne asada) (Fuente:Shutterstock)

De acuerdo con Rough Guides, ese plato ha sido descrito como algo parecido a las albóndigas del Occidente o hamburguesas, pero su intrigante mezcla de sabores es completamente exótica.

‘Pho’ (fideos de arroz con carne de res o pollo)



Al hablar de la gastronomía vietnamita no se puede omitir su quintaesencia, ‘pho’. No hay restricciones sobre qué momentos del día deben o no comer un humeante bol de ‘pho’, pero la mayoría de los vietnamitas lo reservan para el desayuno.

‘Pho’ (fideos de arroz con carne de res o pollo) (Fuente:Shutterstock)

El ‘pho’ procede del norte, pero se ha difundido a numerosas partes del país. Hay varias versiones para satisfacer el gusto de los comensales, como las preparadas con carne de pollo y de res. Igual que otros platos, se acompaña con lima, chile y algunas verduras.

‘Cao lau’



‘Cao lau’ es una delicia del casco antiguo de Hoi An, en la central provincia de Quang Nam. Una porción consiste en ‘cao lau’ (fideos cuya textura es más gomosa y espesa que la del ‘pho’), brotes de soja, carne ‘char siew’, chicharrón, verdura fresca y un cuenco de caldo al lado.

‘Cao lau’ (Fuente:Shutterstock)

Si quieren degustar un delicioso ‘cao lau’, se recomienda a los turistas visitar Hoi An, donde no solo disfrutarán de este plato, sino que también sentirán la identidad cultural del mismo gracias a la gran cantidad de restaurantes y mercadillos locales.

‘Cha ca’ (pastel de pescado marinado con cúrcuma)



El ‘cha ca’ es otra delicia famosa de Hanoi. Pese a llamarse ‘cha’ (un tipo de salchicha vietnamita), contiene trozos de pescado fritos con hierbas aromáticas, acompañados de fideos de arroz, verdura, cacahuete tostado y salsa de gamba.

‘Cha ca’ (pastel de pescado marinado con cúrcuma) (Fuente:Shutterstock)

El pescado que se suele usar para este plato es de la familia ‘Hemibagrus Hemibagrus’ (‘ca lang’ en vietnamita’) o ‘Channidae’ (‘ca qua’). El restaurante lo cocina justo después de recibir el pedido y los clientes pueden disfrutar del plato mientras ven cómo lo preparan.

‘Mi Quang’ (fideos de la tierra de Quang)

‘Mi Quang’ (fideos de la tierra de Quang) (Fuente:Shutterstock)

Tal y como indica su nombre, ‘mi Quang’ constituye una especialidad gastronómica de la central provincia de Quang Nam, y es más popular en la ciudad costera de Da Nang. En vez de incluir solo gambas y carne como antaño, ahora la gente con su creatividad incorpora ingredientes como rana, pierna de cerdo, costillas, ternera y pollo. Igual que el ‘cao lau’, ‘mi Quang’ se sirve sin caldo y con verduras, cacahuete tostado y papel de arroz frito.

Com tam’ (Arroz de granos rotos)

Com tam’ (Arroz de granos rotos) (Fuente:Shutterstock)

Paseando por las calles de la sureña metrópoli de Ciudad Ho Chi Minh, se verán en todas partes tiendas de ‘com tam’, pues es un plato callejero conocido y también fácil de comer. Tiene arroz de granos rotos cocido, carne, costillas, huevo frito, ‘cha trung’ (pastel de huevo y carne de cerdo) o ‘cha ca’, verdura y salsa agridulce para mojar. Un manjar tanto para los vietnamitas como para los turistas extranjeros./.