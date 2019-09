Hanoi (VNA) - El mercado del aceite de cocina en Vietnam se ha vuelto más competitivo que nunca, y muchas empresas se están incorporando a la industria.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

El gigante del aceite de cocina doméstico, la Corporación Kinh Do (KIDO), informó una caída en sus ingresos de este producto en el segundo trimestre debido a una severa competencia, con las ganancias bajando en más del 20 por ciento, a 72,2 millones de dólares.Entre las tres compañías miembros de KIDO que operan en aceite de cocina, entre las que se encuentran la de aceite vegetal Tuong An (TAC), la de industria de aceite vegetal Vietnam (Vocarimex) y Golden Hope Nha Be, solo este último tuvo negocios rentables durante los meses de abril, mayo y junio.TAC ganó 37 millones de dólares, para una disminución interanual del 14 por ciento, mientras que Vocarimex experimentó una caída del 35,21 por ciento, a 30 millones de dólares.A pesar de los formidables desafíos, KIDO todavía veía el aceite de cocina como un sector atractivo gracias al gran mercado y al potencial poder adquisitivo.El grupo Sao Mai, que se enfoca en el comercio de propiedades y el procesamiento de mariscos, también ingresó al mercado de aceite de cocina con su producto de pescado Premium, Ranee, en 2014.La empresa dijo que aunque el mercado es competitivo, sigue firme en la decisión ya que no hay productores nacionales o extranjeros que hagan aceite de cocina a partir de pescado tra (pangasius).El proveedor de servicios logísticos Daso lanzó dos nuevas marcas de aceite vegetal, Ogold y Binh An, mientras que la Compañía Quang Minh produce el aceite de cocina con sus marcas Mr Bean, Soon Soon y Oilla.El consumo de aceite de cocina en Vietnam se estima en 9,5 kilogramos por persona cada año, menor que el nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 13,5 kilogramos. Por lo tanto, la comunidad empresarial ve oportunidades en el mercado de este país.Según la ministra de Industrias Primarias de Malasia, Teresa Kok, quien dirigió recientemente una delegación comercial de esa nación que participó en una feria comercial de aceite de palma en Ciudad Ho Chi Minh, los productores vietnamitas pueden satisfacer solo el 40 por ciento de la demanda total de aceite de cocina , que es de aproximadamente 1,5 millones de toneladas cada año, lo que significa que el país tiene que importar la mayor parte de otros países, incluido Malasia.En la primera mitad del año, Vietnam compró 242 mil 700 toneladas de aceite de cocina a Malasia, unas 23 mil 200 toneladas más que en el mismo período de 2018.Teresa Kok sugirió que los inversores vietnamitas y malasios trabajen juntos para ampliar la cooperación empresarial en la cocina y el aceite de palma. Con buenas perspectivas en el mercado vietnamita, muchas empresas de Malasia planean invertir o expandirse en este país sudesteasiático.Las estadísticas del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam muestran que hay unas 40 empresas dedicadas a la producción y comercialización de aceite de cocina en el país, de las cuales el aceite de palma representa el 70 por ciento y el aceite de soya el 23 por ciento.Más empresas que se unen al mercado local de aceite de cocina significan que los consumidores tienen más opciones para comprar productos de alta calidad a costos racionales.En cuanto a los proveedores, deberían mejorar la producción para optimizar su ventaja competitiva./.