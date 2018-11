Hanoi, (VNA) El sector ganadero en Vietnam ha generado productos de alta calidad que pueden competir con otras marcas extranjeras, tanto en el país como en mercados de exportación. Se espera que este segmento acceda a los mercados foráneos más grandes con un mecanismo de desarrollo efectivo.La conexión entre criadores, suministradores de pienso, mataderos y empresas procesadoras constituyen un modelo típico en el sector de ganadería en Vietnam.Sin embargo, la capacidad de expansión a mercados extranjeros de esta cadena de producción es muy limitada, debido a que pocas granjas avícolas pueden cumplir con los estrictos requisitos de trazabilidad, un factor clave para obtener acceso al mercado internacional.GaborFluit, director del Grupo Empresarial de AsiaDe Heus LLC, destacó que la mayoría de las granjas vietnamitas no aplican las tecnologías y el sistema de trazabilidad de origen de los productos, por lo que los clientes no pueden verificar si estas mercancías son buenas o no.Durante muchos años, la cría descentralizada que no sigue las cadenas y estándares de producción modernos ha provocado graves pérdidas al sector de la ganadería.Otro problema es la dependencia de los comerciantes, lo que genera una gran variedad en el precio e impactos negativos a los ganaderos.Según especialistas nacionales, lo más importante es reestructurar completamente la industria ganadera, con el fin de reducir los modelos ganaderos familiares e impulsar el establecimiento de las granjas que satisfagan los rigurosos requisitos de las cadenas de producción modernas e industriales.Nguyen Xuan Duong, del Departamento de Producción de Ganadería del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, subrayó la necesidad de acelerar el procesamiento de industrialización para elevar cada vez más la productividad y la calidad del ganado.