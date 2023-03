Hanoi (VNA) La instalación de equipos del Sistema de Seguimiento de Buques (VMS) y la supervisión de sus operaciones juegan un papel importante en la eliminación de la advertencia de “tarjeta amarilla” de la Comisión Europea CE ) sobre los productos vietnamitas del mar.Según la Dirección de Pesca del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural , la base de datos pesquera nacional (Vnfishbase) muestra que hasta 223 barcos pesqueros en localidades aún no han instalado el equipo VMS, aunque sus licencias de operación todavía son válidas.Nguyen Quang Hung, subjefe del Departamento de Pesca del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam, instó a las localidades a trabajar para garantizar que todos los barcos pesqueros restantes estén equipados con el dispositivo.Indicó que el número de barcos pesqueros que han estado desconectados por más de un año asciende a dos mil 335 a la fecha, lo que representa el ocho por ciento de los barcos equipados con el dispositivo.Tales alardes deben ser monitoreados de cerca como aquellos sin el equipo VMS, enfatizó.Señaló el hecho de que muchas localidades no han operado el sistema de monitoreo las 24 horas del día, y muchas otras tienen que emitir regulaciones y procedimientos para el procesamiento de información de embarcaciones pesqueras.Además, solo alrededor de la mitad de las embarcaciones con el equipo VMS han activado el dispositivo, continuó, y pidió a las localidades que revisen las operaciones de todas las embarcaciones que midan más de 15 metros de eslora.Por su parte, Le Van Ninh, subdirector del Centro de Información Pesquera dependiente de la Dirección de Pesca, también enfatizó la necesidad de que las localidades emitan rápidamente regulaciones sobre la instalación, desmantelamiento y reemplazo del equipo.El 23 de octubre de 2017, la CE emitió una advertencia de "tarjeta amarilla" a Vietnam, luego de que el país no demostrara un progreso suficiente en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).La Comisión tiene previsto realizar una inspección sobre la pesca INDNR en Vietnam en junio de 2023./.