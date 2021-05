Can Tho, Vietnam (VNA)- Las autoridades de la ciudad vietnamita de Can Tho se reunieron de forma virtual con los representantes del grupo surcoreano de SK para intensificar la cooperación en el desarrollo de energías renovables.Durante la cita, SK valoró el papel del hidrógeno, dio su pronóstico sobre el mercado mundial de este elemento químico y expresó el deseo de colaborar a largo plazo con Vietnam este campo, en particular con Can Tho , localidad que posee gran potencial.Tras resaltar el papel del hidrógeno en la economía de energía limpia en el futuro, destacó la meta de su grupo de establecer un modelo de hidrógeno limpio y distinto, basado en la infraestructura de gas natural licuado (GNL) y la tecnología de la captura y almacenamiento de carbono (CCS) en este país indochino.Por su parte, Truong Quoc Trang, subdirector del Departamento municipal de Planificación e Inversión, exhortó a los inversionistas a prestar atención a los proyectos en esta localidad, especialmente los de energía.Además de los proyectos de GNL e hidrógeno, estimuló las inversiones en los de fabricación de automóviles, productos farmacéuticos y otros campos donde SK tiene ventaja, en las zonas industriales.A su vez, el presidente del Comité Popular de Can Tho, Nguyen Viet Truong, mostró el deseo de que SK invierta en la construcción de un ecosistema de hidrógeno y una terminal de GNL en Can Tho.También se comprometió a facilitar las actividades de SK al destacar las potencialidades locales, especialmente hasta el momento Can Tho sigue sin registrar ningún contagio comunitario del COVID-19./.