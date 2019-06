Hanoi (VNA)- Con el fin de cambiar hábitos en el uso de productos plásticos, algunas tiendas en la ciudad central de Hoi An están utilizando pajillas hechas de carrizo para sustituir las de plástico, lo que recibió el fuerte aplauso de los pobladores locales y visitantes.

Foto de ilustración (Fuente: Internet)

Al comprar bebidas herbales en esta tienda, los clientes se sorprenden cuando ven que las pajillas no son elaboradas de plástico, sino de carrizo, una planta popular en la región.Según los pobladores y turistas, se trata de una actividad práctica que contribuye a proteger el medio ambiente.Nguyen Quoc Minh, residente en distrito Hai Chau, ciudad de Da Nang, opinó que si otras tiendas en Hoi An siguen esta tendencia, aumentará la conciencia popular sobre el cuidado del medio ambiente.El proyecto de pajillas de carrizo se implementó desde hace más de un año en Hoi An por un grupo de jóvenes de la granja An Nhien. Además de fomentar el uso de productos amigables con el medio ambiente, ellos aspiran a promover la producción de esos popotes, para aumentar los ingresos de la población.Le Thi Thao Vy, encargada del proyecto de pajillas de carrizo de la granja An Nhien, dijo que quieren establecer una aldea dedicada a la fabricación de pajillas de carrizo, con el fin de conservar los oficios tradicionales y crear trabajos a los locales.Debido a su alto costo de producción, y su difícil mantenimiento, las pajillas de carrizo aún no se usan ampliamente en las tiendas en Hoi An. Sin embargo, cabe destacar los esfuerzos de algunos restaurantes en utilizar esos productos para proteger el medio ambiente.Con el respaldo de los consumidores, está claro de que las pajillas biodegradables reemplazan gradualmente a las de plástico.- VNA