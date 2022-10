Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - Una delegación de funcionarios de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Defensa y Seguridad Pública visitó Khanh Hoa del 30 de septiembre al 1 de octubre para inspeccionar los esfuerzos de la provincia centro-sur contra la pesca ilegal , no declarada y no reglamentada (INDNR).El viaje se realizó antes de una visita a Vietnam de una delegación de la Comisión Europea (CE) del 17 al 28 de octubre para examinar los movimientos del país para llevar a cabo las recomendaciones sobre la prevención de la pesca INDNR . Esto se considera una gran oportunidad para que Vietnam convenza a la CE de que elimine la advertencia de "tarjeta amarilla" a los productos acuáticos vietnamitas.Nguyen Trong Chanh, jefe de la división de pesca de Khanh Hoa, destacó que todo el sistema político local ha tomado medidas drásticas para erradicar la pesca INDNR y ha obtenido resultados alentadores.La provincia ha actualizado la información de las tres mil 199 embarcaciones pesqueras en la base de datos pesquera nacional (Vnfishbase) y ha otorgado licencias de pesca a tres mil 184 embarcaciones (equivalente al 99,5 por ciento). Todas las embarcaciones son examinadas antes y después de cada viaje de pesca, según el Departamento provincial de Agricultura y Desarrollo Rural.En los primeros nueve meses de 2022, las autoridades locales examinaron dos mil 724 toneladas de productos del mar y certificaron dos mil 082 toneladas. La división de pesca también organizó 336 patrullas y exámenes, multando a 54 casos de infracciones con casi 25 mil 100 dólares.Vu Duyen Hai, subdirector del Departamento de Pesca de Captura de la Dirección de Pesca del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, elogió los esfuerzos de Khanh Hoa para combatir la pesca INDNR, pero también pidió a la provincia que aborde varias deficiencias, incluidas las relacionadas con el examen de la seguridad alimentaria, el sistema de monitoreo, pesca, exportación e importación.En particular, es necesario aumentar el personal de los puertos pesqueros y asegurar el control sobre el número de embarcaciones, señaló.El director general adjunto de la Dirección de Pesca, Nguyen Quang Hung, dijo que eliminar la advertencia de "tarjeta amarilla" y evitar una "tarjeta roja" emitida por la CE es una tarea urgente de todo el sistema político.Agregó que como Khanh Hoa tiene una industria pesquera relativamente grande y muchas empresas que exportan productos pesqueros a Europa, sus localidades deberían intensificar las comunicaciones para alentar a los pescadores a unirse en la lucha contra la pesca INDNR mientras vigilan de cerca los barcos que no han instalado el sistema de monitoreo de embarcaciones y solicitar a los vehículos que enciendan el equipo durante sus viajes de pesca.Khanh Hoa todavía tiene mucho por hacer antes de que llegue la delegación de la CE, dijo Nguyen Quang Hung, y le pidió que elabore un plan detallado, complete los documentos y revise el personal en los puertos pesqueros./.