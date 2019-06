Hanoi, 15 jun (VNA) - El vicepresidente del Comité Popular de Can Tho, en el Delta del Mekong, Truong Quang Hoai Nam, informó que esta ciudad destinará 27 hectáreas a Vietnam Airlines para levantar un centro logístico aéreo.

El terreno se encuentra al lado del Aeropuerto Internacional de Can Tho. Una vez que se apruebe el proyecto, la ciudad completará los procedimientos para su entrega a Vietnam Airlines.El subdirector general de Vietnam Airlines, Trinh Hong Quang, dijo que el proyecto, de una inversión de cerca de 83 millones de dólares, se dividirá en tres fases previstas a culminarse en 2024.Junto con la construcción del centro, la aerolínea abrirá más rutas desde Can Tho a otros destinos en Vietnam y otros países, según Hong Quang.Can Tho, un importante polo económico del Delta del Mekong, goza de una posición favorable relacionada con Ciudad Ho Chi Minh y las localidades de la región suroeste de Vietnam.La inversión en la construcción de un centro logístico aéreo en Can Tho no solo promoverá el desarrollo de servicios logísticos para toda la región, sino que también contribuirá a reducir la sobrecarga en los aeropuertos internacionales Tan Son Nhat y Long Thanh en el futuro, según la misma fuente.Las estadísticas muestran que el volumen de exportación de esta región alcanza casi 18 millones de toneladas por año, de las cuales el 80 por ciento se transporta a Ciudad Ho Chi Minh y las provincias del sureste antes de enviarse a otros lugares. El volumen de exportación anual de Can Tho llega a 800 mil toneladas de arroz y alrededor de 170 mil toneladas de productos acuáticos. – VNA