Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, enviaron hoy mensajes de felicitación al primer ministro de Letonia, Andris Kulberg, y al presidente del Parlamento de Letonia, Edvards Smiltens, por su reelección.



Ese mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, felicitó a Ģirts Jaunzems por su nombramiento como ministro de Asuntos Exteriores de Letonia./.











VNA