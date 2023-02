La bella playa Bai Sau, en la provincia survietnamita de Vung Tau. (Foto: vietnam.vnanet.vn)

Hanoi (VNA)- Para 2023, la industria turística de Vietnam se ha fijado el objetivo de recibir 110 millones de turistas, de los cuales alrededor de ocho millones serían internacionales.Para cumplir con esta meta, se han implementado una serie de soluciones como impulsar la promoción, mejorar la calidad de los productos turísticos y los servicios de alojamiento y diversificar los mercados turísticos.Según las estadísticas, antes de la pandemia de COVID-19, hasta el 70 por ciento de los visitantes internacionales provenía del Noreste de Asia, de los cuales el 32 por ciento eran chinos.En el tiempo previo al coronavirus, las playas del centro de Vietnam estaban llenas de turistas chinos y surcoreanos. Normalmente, iban con grupos turísticos de hasta 4-5 docenas de personas. Además, las provincias de Nha Trang y Vung Tau eran destinos favoritos de los visitantes rusos. Por lo tanto, los productos turísticos de las localidades centrales están orientados principalmente hacia estas fuentes de turistas.Sin embargo, cuando apareció la COVID -19, muchos países restringieron los viajes, lo que afectó en gran medida la industria sin humo de Vietnam. Esto ha estimulado a la nación indochina a desarrollar y mejorar la calidad de sus productos y servicios turísticos, así como fortalecer la promoción y diversificación de mercados.Michelle Dupont, una turista francesa, compartió que Vietnam tiene muchos paisajes hermosos y una comida deliciosa, pero los franceses no tienen mucha información sobre el turismo de este país indochino.“Al venir aquí, descubrí que Vietnam se abrió totalmente a los visitantes extranjeros. No hay necesidad de cumplir con requisitos médicos obligatoriospara la entrada al país. No se requieren pruebas del coronavirus, mientras que algunos países asiáticos todavía las exigen. Esta ventaja debe divulgarse más a los turistas internacionales, junto con la promoción de la imagen de su nación. En particular, en Francia, no vemos carteles que presenten los destinos hermosos y atractivos de Vietnam. Este tipo de promoción podría incitarnos a explorarlos de inmediato”, dijo Dupont.Ante esta situación, el sector turístico vietnamita ha realizado muchas actividades para presentar la nación en diferentes países y territorios. Sin embargo, estas medidas deben fortalecerse. El presidente de la agencia de viajes Lux Group, Pham Ha, sugirió que además de promocionar en los mercados de gran potencial como Australia, Nueva Zelanda, Europa Occidental y Europa del Este, las localidades y las empresas deben analizar los gustos de los visitantes en cada mercado y región para satisfacer mejor sus necesidades. Agregó que el turismo de Vietnam debe identificar a qué segmento priorizar: medio, barato o de gama alta y gestionar más eficientemente los destinos concurridos, como Da Lat y Phu Quoc.Hasta este momento, casi se han reanudado todos los vuelos y cruceros internacionales. En particular, después de que el covid-19 se logró mantener bajo control, muchas aerolíneas y agencias de viajes vietnamitas han buscado activamente nuevos mercados potenciales como India y Malasia. También ha aumentado la frecuencia de vuelos directos entre Vietnam y otros países. Además, el sector turístico del país ha participado en diferentes ferias y reuniones internacionales, ha firmado acuerdos de cooperación con muchas partes para estudiar los mercados y las tendencias de desarrollo, y ha formado productos clave.Esos esfuerzos inicialmente dieron sus frutos cuando, durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo de 2023, muchas localidades, como la capital Hanói, Ciudad Ho Chi Minh, y otras, dieron la bienvenida a una gran cantidad de visitantesEl jefe de la Secretaría del Consejo Asesor de Turismo, Hoang Nhan Chinh, dijo que Vietnam aún no ha explotado el segmento de turistas de edad avanzada que necesitan unas largas vacaciones y tienen una alta capacidad de pago. Para atraer a estas personas, además de ampliar el periodo de exención de visado, es necesario desarrollar servicios de valor añadido, como asistencia sanitaria, compras y gastronomía en los resorts y mejorar la conectividad entre localidades y destinos.“Debemos cambiar la forma de pensar. El turismo es un sector económico clave, por lo que es importante tener en cuenta la eficiencia económica y los ingresos. Hemos propuesto incentivar los mercados emisores donde la gente puede viajar a largo plazo y tiene una alta capacidad de pago”, pidió Nhan Chinh.El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y las agencias de viajes han sugerido varias políticas específicas para atraer a visitantes internacionales, incluida el empleo de visas electrónicas para visitantes extranjeros, la simplificación de los procedimientos para su otorgamiento y la promoción de la aplicación de tecnología.Durante este año, las actividades de promoción se realizarán de forma activa. En concreto, la industria turística vietnamita participará en eventos internacionales sobre turismo del Sudeste Asiático, y en ferias internacionales en Londres (Reino Unido) y Berlín (Alemania). Asimismo, fortalecerá la divulgación en el canal televisivo CNN y otros grandes medios de comunicación.Con estos esfuerzos, el sector espera alcanzar la meta trazada para 2023. VNA/VOV