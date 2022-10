En el evento (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- El Festival de Emprendimiento e Innovación del Delta del Mekong Techfest Mekong 2022) tiene lugar hoy y mañana en la ciudad survietnamita de Can Tho con la participación de un centenar de empresas de forma presencial y otras 30 en línea.Al intervenir en el acto inaugural, Tran Van Tung, viceministro de Ciencias y Tecnología de Vietnam, dijo que el evento contribuye a estimular el emprendimiento y la innovación entre las localidades de la región.Mostró la esperanza de que Can Tho se convierta en una localidad que juega un papel central en el desarrollo fuerte, la atracción de recursos internos y externos, así como en la implementación de las actividades de conexión de los proveedores de servicios destinados a respaldar el emprendimiento y la innovación.Por su parte, el presidente del Comité Popular de Can Tho, Tran Viet Truong, concedió importancia al TECHFEST Mekong 2022 en el desarrollo de esta ciudad y las provincias en el delta del Mekong.Se trata de una oportunidad para promover la innovación y la creatividad de las empresas emergentes en la región del delta del Mekong.Según lo programado, se organizarán también una exhibición de tecnologías al respecto, un foro temático y un debut de la red asesora de emprendimiento de Can Tho.Se espera que hasta cinco mil personas acudan al evento./.