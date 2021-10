Hanoi (VNA)- En los últimos cuatro años de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), las 28 provincias y ciudades costeras de Vietnam se empeñan en intensificar las medidas destinadas a desarrollar ese sector de manera sostenible para obtener el levantamiento de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea.El país indochino también trabaja para ayudar a los pescadores y empresas procesadoras y exportadoras de productos acuícolas a aumentar la transparencia y ampliar su presencia en el mercado internacional.Desde que la Comisión Europea impuso la " tarjeta amarilla " al sector pesquero de Vietnam, la provincia survietnamita de Soc Trang estableció un comité directivo y equipos de inspección y control en los puertos y muelles para difundir entre los navegantes las regulaciones contra la pesca ilegal Además, Soc Trang organiza periódicamente inspecciones a los barcos pesqueros en el puerto de Tran De, antes de su partida al mar.Mientras, las provincias de Bac Lieu, Tra Vinh y Ca Mau también se enfocan en elevar la conciencia de los pescadores sobre las actividades de explotación lejos de la costa.Particularmente, para reducir la pesca IUU, el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Ca Mau se enfrasca en coordinar con las autoridades pertinentes para desarrollar e implementar soluciones sincrónicas, como monitoreo, supervisión y control de las violaciones por parte de los barcos pesqueros nacionales en aguas extranjeras.La lucha contra la pesca IUU sigue desarrollándose de forma drástica en las localidades costeras vietnamitas como Binh Thuan, Ninh Thuan, Kien Giang y Bac Lieu, y no solo se dirige a eliminar la "tarjeta amarilla" de la Comisión Europea, sino también a proteger la seguridad de los pescadores que faenan en el mar./.