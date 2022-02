Hanoi (VNA)- Vietnam registró un déficit comercial de tres mil 910 millones de dólares en la primera mitad de febrero debido a la disminución de las exportaciones, informó el Departamento General de Aduanas.Según los datos estadísticos, Vietnam exportó bienes por valor de ocho mil 750 millones de dólares en los primeros 15 días de este mes, mientras que sus importaciones alcanzaron los 12 mil 660 millones de dólares.Esas cifras llevaron el valor del comercio global del país desde principios del año a 81 mil 680 millones de dólares, y durante este período el país registró un déficit comercial de más de dos mil 500 millones de dólares.Sin embargo, los economistas dijeron que el déficit comercial no es una cifra preocupante, ya que febrero fue el momento en que tuvo lugar el asueto por el Año Nuevo Lunar de nueve días de duración, lo que incidió en ese resultado.Computadoras, componentes electrónicos, maquinaria y repuestos figuraron entre los productos importados que registraron una facturación de miles de millones de dólares.Nguyen Thuong Lang, de la Universidad Nacional de Economía, dijo al periódico Lao Dong (Trabajo) que si los bienes importados por Vietnam son principalmente equipos y materias primas para servir a la producción, en lugar de bienes de consumo, el déficit comercial no será un factor preocupante.En los primeros meses del año, las empresas aumentaron a menudo sus importaciones de insumos y repuestos para satisfacer sus demandas de producción y exportación más adelante, apuntó Lang.Según el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam (MIC), las exportaciones del país indochino seguirán enfrentando dificultades y desafíos, sobre todo los impactos provocados en la producción y el comercio por la prolongada pandemia del COVID-19.Por otro lado, el aumento de las tarifas de flete y costos de alquiler de contenedores y la escasez de contenedores continuarían afectando los precios de los productos exportables y reduciendo la competitividad de esos bienes vietnamitas en el mercado internacional.Además, la tendencia creciente de las barreras de protección comercial no arancelarias en muchas áreas importantes del mercado, la volatilidad de los precios de productos básicos que se han vuelto impredecibles, o el riesgo de inflación y la apreciación de la moneda también impactarán las exportaciones de Vietnam, concretó la cartera.Agregó que la facturación de importación y exportación de Vietnam totalizó el año pasado un récord de casi 670 mil millones de dólares, de los cuales las ventas al exterior aumentó más de 19 por ciento.El año pasado, el país tuvo 35 artículos con una facturación de exportación de mil millones de dólares, de los cuales ocho tipos de bienes presentaron un valor en los envíos al exterior de más de 10 mil millones de dólares.A pesar de representar menos del 10 por ciento del valor de exportación de toda la economía vietnamita, la agricultura fue el sector que trajo un "nuevo impulso" al crecimiento de las exportaciones del país en 2021.El MIC atribuyó esos resultados positivos a la buena explotación de los mercados extranjeros, lo que hizo que los productos vietnamitas entraran más profundamente en la cadena mundial de producción y suministro.Por otro lado, las empresas vietnamitas han aprovechado con eficiencia las oportunidades que brindan los tratados de libre comercio, especialmente los de nueva generación./.