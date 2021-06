Hanoi (VNA)- Vietnam registró esta tarde 155 casos nuevos del COVID-19 , incluidos seis importados y 149 de contagios locales detectados en Bac Giang (90), Ciudad Ho Chi Minh (45), Bac Ninh (10), Nghe An (dos), Ha Nam (uno) y Bac Can (uno).De esta cifra, 135 casos fueron detectaos en las zonas de cuarentena o áreas bloqueadas, según el Ministerio de Salud.Hasta las 18:00 (hora local), el país acumuló nueve mil 980 infectados por transmisión local y mil 655 importados.Las 24 provincias y ciudades (Yen Bai, Quang Ngai, Dong Nai, Quang Ninh, Quang Nam, Quang Tri, Thua Thien Hue, Nam Dinh, Hoa Binh, Tuyen Quang, Son La, Ninh Binh, Thanh Hoa, Thai Nguyen, Hung Yen, Hai Phong, Tay Ninh, Gia Lai, Bac Lieu, Dien Bien, Dak Lak, Dong Thap, Tra Vinh, Da Nang) no registraron nuevas infecciones por 14 días consecutivos.Un total de cuatro mil 590 pacientes fueron recuperados y 61 fallecieron.De los pacientes que reciben tratamiento en centros médicos, 340 personas dieron negativo al virus SARS-CoV-2 en las pruebas realizadas por una vez, 91 en ocasiones y 44 hasta tres veces.El Ministerio de Salud pidió a todas las personas cumplir el protocolo sanitario 5K (Mascarrillas-Desinfección-Distancia-Sin Multitudes-Declaración Médica)./.