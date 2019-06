Vuong Dinh Hue recibe a Avishay Braverman (Fuente: VNA)

Hanoi, 29 jun (VNA) - La economía vietnamita se convertirá en un "tigre" de Asia en los próximos 10 a 20 años, pronosticó el profesor israelí Avishay Braverman, durante una reunión con el viceprimer ministro de Vietnam, Vuong Dinh Hue, en esta capital.Braverman, ex ministro de Asuntos Étnicos, ex presidente del Comité de Finanzas y ex titular del Comité de Asuntos Económicos de Israel, se encuentra de visita en Vietnam para participar en las actividades de cooperación de la Embajada de Israel y la Academia Nacional de Política de Ho Chi Minh.De acuerdo con el visitante, lo que Vietnam debe hacer es continuar desarrollando la clase media y persuadirlos para que permanezcan y contribuyan al país, en lugar de trabajar en el extranjero.Vietnam también debe priorizar la inversión en educación y la capacitación de los recursos humanos de alta calidad, al mismo tiempo que aumentar la apertura de su mercado e impulsar el desarrollo de la comunidad empresarial, señaló.El experto israelí también expresó su intención de coordinar con los economistas agrícolas del mundo para organizar un foro sobre la cooperación agrícola en Vietnam con el fin de compartir experiencias y discutir formas de aprovechar el enorme potencial de este campo.Al optimizar el potencial agrícola, el Producto Interno Bruto de Vietnam crecerá de manera sostenible en más del 7 por ciento, agregó Braverman.Por su parte, Dinh Hue afirmó que el Partido y el Estado vietnamitas conceden importancia a la autodeterminación para garantizar la estabilidad macroeconómica y el desarrollo sostenible.Como Vietnam e Israel tienen estructuras económicas complementarias, pueden cooperar entre sí para el desarrollo común, sostuvo, y señaló que los dos gobiernos están dirigiendo a los ministerios y sectores de ambos países a promover el establecimiento de un acuerdo bilateral de libre comercio.Tras aplaudir la iniciativa del invitado de celebrar un foro de cooperación para el desarrollo agrícola en Vietnam, informó que se asignará a la Cancillería, a la Academia Nacional de Política de Ho Chi Minh y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para organizar el evento.-VNA