Foto de ilustración (Fuente: Vietnam+)

Hanoi (VNA) - Después de más de dos años del lanzamiento de la campaña nacional de eliminar residuos plásticos, se ha cambiado poco a poco la conciencia de los pobladores en Vietnam sobre la importancia de proteger el entorno de vida circundante.

En varios supermercados en este país, se ha eliminado el uso de las bolsas de plástico, mientras numerosas organizaciones nacionales han promulgado los programas de intercambiar botellas de plástico por árboles verdes.

En declaración al periódico electrónico VietnamPlus de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Nguyen Thuong Hien, subdirector general de la Administración de Medio Ambiente señaló los logros alcanzados en el país después de más de dos años de la aplicación de la campaña de reducción de residuos plásticos, lanzada por el Primer Ministro y el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente en 2019, hacia el objetivo de supresión de los plásticos de un solo uso.

De acuerdo con el funcionario, los ministerios, junto con las ramas y localidades de todo el país se han esforzado por implementar de manera efectiva ese movimiento.

Como resultado, se ha transformado de la "conciencia" a la "acción" de los gobiernos en todos los niveles, así como los ciudadanos en la reducción de los plásticos de un solo uso, y en el aumento de la reutilización y el reciclaje, especificó.

En cuanto a las políticas, explicó que la Asamblea Nacional de Vietnam aprobó la Ley de Protección Ambiental en 2020, incluido el Artículo 73 que dispone de las regulaciones específicas sobre la reducción, la reutilización, el reciclaje y el tratamiento de los desechos plásticos, y la prevención y control de la contaminación del mar.

Mientras, el Gobierno de Vietnam emitió en diciembre de 2019 la Decisión 1746/QD-TTg del Plan de Acción Nacional sobre la gestión de desechos plásticos oceánicos hasta 2030, agregó.

Según el subdirector, el proyecto estableció los objetivos de reducir en los próximos 10 años un 75 por ciento de los desperdicios plásticos tirados en los mares y océanos, y recolectar un 100 por ciento de los equipos de pesca perdidos o descartados en agua.

Al mismo tiempo, se espera que para 2030, el 100 por ciento de los atractivos y alojamientos turísticos a lo largo de las costas en Vietnam no utilicen productos plásticos de un solo uso y bolsas no degradables, y en el 100 por ciento de las áreas marinas protegidas no se encuentren residuos plásticos, puntualizó.

Señaló además que más recientemente, el Primer Ministro promulgó la Directiva 33/CT-TTg el 20 de agosto de 2020 sobre el fortalecimiento de la gestión, la reutilización, el reciclaje, el tratamiento y la reducción de residuos plásticos; y la Decisión 175/QD-TTg el 5 de febrero de 2021 sobre el aumento de las propagandas de prevención y control de residuos plásticos en el período 2021-2025.

Al referirse a las medidas a tomar en Vietnam en el tiempo venidero, informó el subdirector que el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Vietnam está elaborando los documentos que orienten la implementación de la Ley de Protección Ambiental 2020, con el objetivo de limitar el impacto de los desechos, especialmente los plásticos, en el medio ambiente.

Al mismo tiempo, la cartera considera establecer las regulaciones sobre el uso de las materias en las empresas y organizaciones, con las tasas y especificaciones de reciclaje obligatorias, apuntó.

Además, el ministerio planea incentivar los programas de apoyar y alentar a las compañías y los ciudadanos en invertir, producir y utilizar los materiales amigables con el medio ambiente; aumentar la reutilización de residuos y construir una economía circular, reveló.

En este sentido, subrayó la necesidad de unir las esfuerzas de todos los niveles, ramas, y segmentos poblacionales de la sociedad en la lucha de eliminar los desechables plásticos./.