Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- La industria automotriz vietnamita ha existido desde bastante tiempo, pero para que naciera el primer coche de marca vietnamita, no fue hasta 2019, con la aparición de la marca Vinfast de la corporación Vingroup.Anteriormente, en septiembre de 2017, Vingroup comenzó a construir un complejo de producción de automóviles Vinfast en la zona económica de Cat Hai (Hai Phong) con una inversión de hasta 3.500 millones de dólares. Gracias a una estrategia de inversión metódica, VinFast ha demostrado su creencia en el "sueño automovilístico vietnamita".Hace 64 años, el 21 de diciembre de 1958, la fábrica de Chien Thang (en Hanói) lanzó al mercado el primer automóvil de 4 plazas construido por vietnamitas, a partir de un Fregate francés a gasolina. Sin embargo, debido a las condiciones de guerra, los automóviles "Chien Thang" no se producían en masa, pero esto puede considerarse el comienzo de la industria automotriz de la nación indochina.En la década de 1970, también hubo un automóvil ensamblado por vietnamitas según los estándares de la marca francesa Citroën, llamado La Dalat.La Dalat tenía hasta 4 líneas de automóviles, un promedio de mil unidades vendidas por año desde 1970 hasta 1975. En 1975, Citroën cerró su fábrica en Vietnam y dejó de producir ese modelo. En 1991, nació Mekong Auto, una empresa conjunta de tres países: Corea del Sur (19%), Vietnam (30%) y Japón (51%).Desde 1992, se ensamblaban automóviles de pasajeros de la marca Mekong en la fábrica de Cuu Long (en Ciudad Ho Chi Minh), con repuestos suministrados principalmente por Ssangyong (Corea del Sur).Sin embargo, a partir de 1997, la marca Mekong detuvo la producción debido a la falta de componentes. En 2004, las empresas Truong Hai Automobile y Xuan Kien Automobile (Vinaxuki) obtuvieron la licencia para fabricar y ensamblar automóviles en este país. Sin embargo, en 2012, Vinaxuki cerró el negocio. Por su parte, Truong Hai sigue montando y distribuyendo coches de grandes marcas como Mazda, Kia y Peugeot en Vietnam. Esta empresa ha construido el complejo de fabricación de automóviles más grande y moderno de Vietnam en Chu Lai (provincia de Quang Nam).En septiembre de 2017, Vingroup sorprendió a todo el mundo del automóvil, cuando inició la construcción de un complejo para producir automóviles y motocicletas eléctricas en el distrito de Cat Hai, ciudad norteña de Hai Phong. Poco después, en ese mismo mes, la empresa anunció las primeras imágenes de dos modelos de VinFast con hermosos, lujosos y modernos diseños. Especialmente el logotipo en forma de la V en la parte superior del automóvil enorgullece a los vietnamitas.El 14 de junio de 2019, VinFast Manufacturing and Trading Co., Ltd (perteneciente al grupo Vingroup) anunció la inauguración y puesta en funcionamiento oficial de la fábrica de automóviles Vinfast, con tres meses antes de la fecha planeada.En un lapso de tiempo récord de 21 meses, desde la preparación, la construcción, la instalación, las pruebas y la operación oficial de la fábrica, VinFast ha creado un nuevo milagro en la industria automotriz mundial.En la ceremonia de inauguración de la fábrica de automóviles VinFast el 14 de junio de 2019, el presidente Nguyen Xuan Phuc, entonces primer ministro, expresó: “Hubo algunas dudas sobre las verdaderas intenciones de Vinfast así como muchas preocupaciones sobre los riesgos y desafíos que la empresa enfrentaría al atreverse a incorporarse en una industria de más de 100 años de historia en el mundo y con una competencia extremadamente feroz. Una industria que Vietnam había estado tratando de construir durante muchos años sin lograr un resultado significativo. El nacimiento hoy de la fábrica de automóviles Vinfast ha contribuido a disipar esas dudas”.Desde el primer trimestre de 2019, VinFast ha enviado continuamente lotes de producción a 14 países en cuatro continentes para realizar pruebas de calidad. Tras rigurosas pruebas e inspecciones técnicas, los modelos VinFast han recibido críticas muy positivas.VinFast comenzó a entregar el primer lote de automóviles a sus clientes a finales de julio de 2019. Los automóviles de la marca vietnam ita rodaron oficialmente por las calles a tan solo 21 meses de su nacimiento, estableciendo un récord mundial en cuanto al tiempo de fabricación de vehículos comerciales.Por primera vez Vietnam tiene un automóvil comercial con una marca nacional, lo que lo coloca en la lista de países con su propia industria automotriz.A finales de octubre de 2019, en Melaka (Malasia), VinFast recibió la máxima certificación de seguridad del Programa de Evaluación de Automóviles Nuevos del Sudeste Asiático (ASEAN NCAP). Tanto la serie VinFast Lux SA2.0 como la Lux A2.0 recibieron la certificación de seguridad más alta de 5 estrellas.En marzo de 2021, VinFast abrió oficialmente a la venta el primer modelo de automóvil eléctrico inteligente VF e34 y después de solo 12 horas de apertura a la venta, la marca recibió 3.692 pedidos de VF e34, creando un nuevo récord en el mercado automotriz vietnamita.El julio de 2021, VinFast puso en marcha sus sucursales en Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y Holanda, en preparación para el lanzamiento al mercado internacional. VinFast tiene como objetivo lograr ventas anuales de 160 mil a 180 mil vehículos eléctricos en Estados Unidos, equivalentes al 1% de las ventas totales de automóviles en este país. En cuanto a la estrategia comercial, VinFast desarrolla un plan de acuerdo con las características de cada mercado. En Europa, VinFast se centró en Francia, Alemania y los Países Bajos antes de expandirse a otros países.A fines de marzo de 2022, VinFast y el gobierno de Carolina del Norte (Estados Unidos), firmaron un memorando de entendimiento sobre la construcción de la primera fábrica de baterías y automóviles eléctricos en el mercado norteamericano. El proyecto de 2 mil millones de dólares de Vinfast ha sido bien recibido por funcionarios estadounidenses. La secretaria de Energía de ese país norteamericana, Jennifer Granholm, dijo: “Vinfast es el último ejemplo de empresas que contribuyen a los esfuerzos del presidente Joe Biden para construir una economía de energía limpia a través de sus inversiones masivas. Sin duda, Vinfast no será la última empresa en sumarse a este esfuerzo. Una vez más, quiero agradecer a Vinfast por invertir en nuestro país y crear empleos para nuestros trabajadores”.Hasta ahora, Vinfast ha producido 5 modelos de automóviles, incluidos: Vinfast Fadil, Vinfast VF e34 (automóvil eléctrico), Vinfast Lux SA2.0, Vinfast Lux A2.0 y Vinfast President. La marca se ha convertido en la más popular en el mercado