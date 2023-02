El Sultán Hassanal Bolkiah y el primer ministro Pham Minh Chinh (Fuente: VNA)

El primer ministro Pham Minh Chinh y su par de Singapur, Lee Hsien Loong. (Fuente: VNA)

Hanoi, 11 feb (VNA) La gira por Singapur y Brunei del 8 a 11 del presente mes del primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh y su cónyuge, junto con la delegación vietnamita de alto rango, fue un gran éxito con resultados integrales y sustantivos.El periplo brinda un nuevo impulso en las relaciones de Vietnam con Singapur y Brunei, según valoración del enviado especial de la VNA.Lo más destacado del viaje fue la firma de un Memorando de Entendimiento sobre la asociación de economía verde y digital con Singapur y el Programa de Acción para implementar la Asociación Integral Vietnam-Brunei para el período 2023 - 2027.En solo 72 horas en ambos países, el primer ministro Pham Minh Chinh realizó más de 30 actividades diferentes con buenos resultados que favorecen el fortalecimiento de las relaciones de la asociación estratégica Vietnam- Singapur y la asociación integral Vietnam-Brunei.El premier Pham Minh Chinh y su comitiva han recibido una muy respetuosa bienvenida, con la más alta para el jefe de Gobierno.En particular, Brunei ofreció una ceremonia de recepción especial cuando todos los miembros de la Familia Real dieron la bienvenida y asistieron a la reunión con Pham Minh Chinh y su delegación.El premier Pham Minh Chinh continuó afirmando la política exterior del Partido Comunista y el Estado de Vietnam de independencia, la autodeterminación, la diversificación, la multilateralización, además de ser un buen amigo, un socio confiable y un miembro responsable de la comunidad internacional.Resulta necesario fortalecer las relaciones con Singapur y Brunei por el interés de cada país y los pueblos, en contribución a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo de la región y del mundo.Durante conversaciones, encuentros y reuniones separados con el primer ministro Pham Minh Chinh, los líderes de Singapur y Brunei acordaron aumentar la confianza política con Vietnam a través de intercambios de delegaciones y contactos de alto nivel, y la implementación efectiva de mecanismos de colaboración bilateral e importantes acuerdos de cooperación.Minh Chinh quiere crear un nuevo impulso para la cooperación económica, comercial y de inversión con Singapur y Brunei en favor de apoyar la recuperación y el desarrollo socioeconómico nacional, así como a expandir y mejorar la eficiencia de la conectividad económica con estos dos países, especialmente construir una economía independiente y autosuficiente, con una integración internacional amplia, sustantiva y efectiva.En reuniones y seminarios con empresas de esos países, el primer ministro afirmó la voluntad de Vietnam de crear condiciones favorables para los inversores de Singapur y Brunei en todos los sectores, especialmente la transformación digital, la energía verde, ciencia, tecnología e innovación.El gobierno y la comunidad empresarial de los dos países expresaron su confianza en la estabilidad del entorno de inversión de Vietnam y afirmaron continuar ampliando negocios a largo plazo y la inversión en Vietnam.En esta ocasión, se rubricaron una serie de proyectos como la cooperación de inversión en el parque industrial VSIP Nghe An II y el acuerdo de desarrollo conjunto entre la Corporación de Servicios petroleros PetroVietnam y la compañía Sembcorp Utilities de Singapur.Esta gira no solo contribuye a profundizar la cooperación en campos tradicionales como la política, diplomacia, economía, seguridad y defensa, educación y formación, petróleo y gas, turismo y los intercambios pueblo a pueblo, sino que también crea un marco para potenciales áreas cooperativas como la economía digital, la economía verde, la transformación energética, la innovación, la ciudad inteligente y el desarrollo sostenible.Durante la visita en cada país, el primer Pham Minh Chinh dedicó su tiempo para reunirse con la comunidad de los vietnamitas residentes en esas naciones y, en las conversaciones y reuniones con los líderes de Singapur y Brunei, pidió a prestar más atención y crear las condiciones favorables a los connacionales.El jefe del Gobierno de Vietnam y los líderes de los dos países anfitriones también compartieron la aspiración de una ASEAN unida y una región del Sudeste de Asia de la paz, la estabilidad y la prosperidad.Acordaron trabajar junto con otros países de la ASEAN para mantener la unidad y el papel central de la agrupación en el contexto de la complicada situación regional e internacional actual.Con los importantes resultados anteriores, la gira oficial del primer ministro Pham Minh Chinh a Singapur y Brunei ha contribuido a la implementación efectiva de la política exterior del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam./.