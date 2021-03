Hanoi (VNA)- A lo largo de las etapas del desarrollo nacional, Ao Dai se ha considerado el traje tradicional que refleja la identidad cultural de Vietnam y ha cambiado constantemente, pero aún conserva intactas sus características típicas, contribuyendo a honrar la elegancia y la ternura de las mujeres vietnamitas.Sin embargo, el Ao Dai aún no se ha registrado en la lista del patrimonios culturales de Vietnam, mientras esto es una de las premisas y bases para elaborar el expediente destinado a solicitar el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( UNESCO ) a ese traje como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en virtud de la Convención de 2003.Esta idea no es nueva, pero recientemente se ha vuelto más urgente, después que diseñadores extranjeros copiaron los modelos Ao Dai de Vietnam y se reconocieron erróneamente los derechos de autor para este traje tradicional.Según la embajadora vietnamita ante las Naciones Unidas en el mandato 2014-2018, Nguyen Phuong Nga, a pesar de que no está incluido en la lista de herencias culturales del país, el Ao Dai refleja la esencia nacional en cualquier sitio.El Ao Dai merece ser honrado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ya que representa los valores tradicionales de Vietnam, así como la expresión artística de los maestros vietnamitas, aseveró Phuong Nga.Para contribuir a honrar el valor de esta vestimenta, Phuong Nga donó al Museo de la Mujer de Vietnam los dos Ao Dai que usó durante importantes eventos diplomáticos.Durante los últimos años, el sector cultural de Vietnam se ha coordinado activamente con los ministerios, departamentos y ramas para promover la recopilación, investigación, creación y diseño de Ao Dai , así como la divulgación y promoción de ese vestido.Por su parte, el director del Instituto Nacional de Cultura y Artes de Vietnam, profesor asociado Bui Hoai Son, enfatizó la necesidad de reconocer esta túnica como patrimonio cultural intangible nacional, y solicitar luego a la UNESCO para registrarla en la lista de patrimonios culturales inmateriales de la humanidad.Entonces, el Ao Dai de Vietnam se promocionará más ampliamente y la historia de los derechos de autor será más clara, evitando las diputas relacionadas con este asunto, indicó Hoai Son.La diseñadora Hue Thi también patentizó que debe hacer un expediente para llevar el Ao Dai vietnamita a la lista del patrimonio cultural intangible de la humanidad.De hecho, existe un amplio reconocimiento de los pobladores en el país, los vietnamitas en ultramar y la comunidad internacional al traje tradicional Ao Dai de Vietnam, pero es solo de boca en boca. Por lo tanto, ya es hora de registrar oficialmente ese vestido en la lista de patrimonio cultural nacional y del mundo, contribuyendo a proteger la soberanía cultural del país indochino./.