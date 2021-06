Hanoi (VNA)- Vietnam registra desde las 18:00 del 25 al 06:00 (hora local) de hoy 15 casos nuevos de COVID-19, de ellos, dos son importados, informó el Ministerio de Salud.Según la misma fuente, de los pacientes que fueron detectados en el país, cinco provienen de la provincia de Tay Ninh , dos de Long An, y los restantes, de Bac Giang y Thai Binh.De tal manera, el país acumula hasta esta mañana 15 mil 115 portadores del virus SARS-CoV-2, de ese grupo, 13 mil 364 corresponden a la transmisión local.En particular, en el país hay 14 provincias que no han registrado ningún caso nuevo durante las 14 jornadas consecutivas, a saber, Yen Bai, Quang Ngai, Quang Tri, Thua Thien- Hue, Tuyen Quang, Son La, Ninh Binh, Thanh Hoa, Thai Nguyen, Bac Lieu, Dien Bien, Dak Lak, Vinh Phuc y Hai Duong.Del 19 de abril hasta la fecha, más de 6,5 millones de personas fueron sometidas al test para detectar el coronavirus y por encima de tres millones de dosis de las vacunas contra el COVID-19 fueron utilizadas. En tanto, la cifra de los recuperados ascendió hoy a cinco mil 949 y la de las víctimas mortales, se mantiene en 74.Entre las personas que aún reciben tratamiento en centros médicos, 661 dieron negativo al menos una vez en la prueba para la detección del COVID-19.Mientras, casi 175 mil 700 individuos permanecen aún bajo el monitoreo de salud, de ellos, más de dos mil se encuentran en hospitales, por encima de 41 mil 100 en otros establecimientos y alrededor de 132 mil 600 en domicilios./.